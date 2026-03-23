Çobanoğlu: Ormanlar ranta açılıyor, yasa iptal edilmeli

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) MYK Üyesi ve Çevre Mühendisi Yasemin Çobanoğlu, Karpaz’da yaklaşık 6 bin dönüme ulaşan arazi tahsisine ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu düzenlemenin doğrudan doğa, çevre ve kamu yararını tehdit eden bir müdahale olduğunu belirterek sert tepki gösterdi. Çobanoğlu, orman arazilerinin bu ölçekte yatırım ve kullanım alanına dönüştürülmesinin “geri dönüşü olmayan bir ekolojik tahribat” anlamına geldiğini vurgulayarak, yasa değişikliğinin derhal iptal edilmesi gerektiğini ifade etti.

“Süreç 2008’de başladı, gerçekler bugün ortaya çıkıyor”

Çobanoğlu, İTÜ’nün Karpaz’da yerleşke talebinin 2008 yılında yaklaşık 2 bin dönümlük hazine arazisinin devri ve 500 dönümlük özel mülkün kamulaştırılmasıyla başladığını hatırlattı.

O dönem bu sürecin kamuoyunda yeterince tartışılmadığını belirten Çobanoğlu, ODTÜ Kalkanlı Kampüsü örneği üzerinden benzer bir kalkınma ve istihdam beklentisinin toplumda oluşturulduğunu ifade etti.

Ancak geçmiş deneyimlerin bu beklentilerin karşılanmadığını gösterdiğine dikkat çeken Çobanoğlu, ilk yıllarda istihdam edilen bölge halkının daha sonra toplu şekilde işten çıkarıldığını ve hâlen hukuki süreçlerin devam ettiğini belirtti.

“Yerleşke alanı 6 bin dönüme çıkarıldı”

Geçtiğimiz hafta Meclis’te oy birliğiyle kabul edilen yasa değişikliğiyle birlikte yaklaşık 3 bin 500 dönümlük orman arazisinin İTÜ’ye devredilmesinin önünün açıldığını belirten Çobanoğlu, bu düzenleme ile toplam yerleşke alanının 6 bin dönüme ulaştığını ifade etti.

Bu büyüklüğün, İTÜ’nün İstanbul’daki Maslak kampüsünün 4-5 katı olduğuna dikkat çeken Çobanoğlu, bu kadar geniş bir alanın neden gerekli olduğuna dair kamuoyuna sunulmuş şeffaf bir plan ya da proje bulunmadığını vurguladı.

“Orman alanları yatırım alanına dönüştürülüyor”

Çobanoğlu, yapılan yasa değişikliğinin yalnızca bir üniversite yerleşkesi meselesi olmadığını belirterek, bunun orman alanlarının kitle turizmine ve çeşitli yatırımlara açılmasının önünü açtığını ifade etti.

“Kamu yararı, yapılaşma faaliyetlerine izin vermek değildir” diyen Çobanoğlu, koruma alanlarının yatırım alanlarına dönüştürülmesinin doğa koruma hukukunun temel ilkeleriyle bağdaşmadığını kaydetti.

“Bu yasa emsal teşkil edecek”

Yasa değişikliğinin yalnızca Karpaz’ı değil, ülke genelindeki tüm koruma alanlarını etkileyecek bir emsal oluşturacağına dikkat çeken Çobanoğlu, bu durumun özel şirketlerin orman, sulak alan ve milli parklar içerisinde çeşitli ticari faaliyetler yürütmesinin önünü açacağını belirtti.

Bu tür uygulamaların ekosistemler, su kaynakları ve yaban hayatı üzerinde ciddi tehdit oluşturacağını ifade eden Çobanoğlu, doğa koruma alanlarında yapılacak her tesisin biyolojik çeşitliliğe zarar vereceğini vurguladı.

“Ormanlar ranta açılıyor”

Çobanoğlu, söz konusu düzenlemenin kamu yararı gerekçesiyle turizm, konaklama ve altyapı yatırımlarına kapı araladığını belirterek, bunun gerçekte koruma alanlarının ranta açılması anlamına geldiğini söyledi.

49 ila 99 yıla kadar uzanan intifa haklarıyla bu alanların uzun süreli kullanıma açılmasının, doğrudan biyolojik tahribatı teşvik edeceğini ifade etti.

“Bu yasa iptal edilmelidir”

Çobanoğlu, yasa değişikliğinin etik, hukuki ve bilimsel açıdan ciddi sorunlar içerdiğini belirterek, iptal edilmesi gerektiğini vurguladı.

Orman alanlarının, milli parkların ve sulak alanların korunması için doğayı merkeze alan bütüncül bir Doğa Koruma Yasası’nın hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Çobanoğlu, çevrenin korunmasının gelecek nesillere karşı bir sorumluluk olduğunu kaydetti.