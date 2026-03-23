Trump İran'a ültimatom verdi

CTP: Toplumsal hassasiyetler siyasetimizin merkezindedir

"Planlı gelişim ve çevre dengesi için yeni bir değerlendirme şart"
Karpaz’daki orman arazilerinin kiralanma kapsamına alınmasına ilişkin kamuoyunda ortaya çıkan endişeleri ve itirazları, ilgili paydaşlarla birlikte detaylı şekilde değerlendirdik. CTP, eleştiriden rahatsız olan, görmezden gelen değil; eleştiriyi dinleyen, tartışan ve toplumsal hassasiyetleri dikkate alan bir siyasi gelenekten gelmektedir.
Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, kiralanma kapsamına alınması öngörülen arazi büyüklüğünün yarattığı çevresel ve toplumsal hassasiyetin dikkate alınması gerektiği kanaatine varılmıştır. Gelinen bu aşamada atılması gereken en doğru adımın, bu yasa tasarısının geri çekilmesi ve konunun tüm yönleriyle ve tüm paydaşlarla birlikte yeniden ele alınması olduğu kanaatindeyiz. Hükümetin bu çağrıya olumlu yanıt vermemesi halinde Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı (Değişiklik) Yasa tasarısına olumsuz oy vereceğimizi kamuoyunun bilgisine getiriz.

 

Bu vesileyle bazı hususların altını çizmekte ve hatırlanmasını sağlamakta fayda görmekteyiz. Şöyle ki:

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) Karpazda yerleşke kurması vizyonu  CTP’nin 20 yılı aşkın bir zamana uzanan,  bölgenin ekonomik ve sosyal açıdan gelişmesi yönünde atılmış önemli bir stratejik adımıdır.  Dönemin CTP hükümeti bu çerçevede 19 Ocak 2008’de İTÜ-KKTC Kurulmasına İlişkin Çerçeve Prtokolü’nü imzalamış, 24 Mart 2008 tarihinde söz konusu protokol Cumhuriyet Meclisi’nde onaylanmıştır. Ardından 16 Mart 2009 tarihinde İTÜ Kuruluş Yasası meclisten geçirilerek, İTÜ- KKTC için siyasi ve hukuki bir zemin oluşturulmuştur.  2010 yılında imzalanan Arazi Ayırma Protokolü’nde gösterilen arazilerin büyüklüğünün izaha muhtaç olduğu hem komitede hem de genel kurul aşamasında tarafımızdan sorgulanmış ve gündeme getirilmiştir.  Yasanın komitede görüşülmesi sırasında çevre açısından önemli olduğunu düşündüğümüz kritik değişikliklerin yapılması da sağlanmıştır. Bu süreçte 2010 yılından bu yana yeni arazilerin kiralama kapsamına alınmasının söz konusu olmadığının da altını çizmek isteriz.   

 

CTP olarak, Karpaz’a yapılacak bir üniversite kuruluşunu yalnızca bir yatırım meselesi olarak değil; bölgesel kalkınma, gençlerin istihdamı, bölgenin canlanması ve planlı gelişim açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirmekteyiz. Aynı zamanda çevrenin korunması, orman arazilerinin geleceği, planlama dengeleri ve kamu yararı ilkelerinin de vazgeçilmez olduğunu her aşamada ifade etmeye devam edeceğiz. Yaklaşımımız ve hedefimiz, çevre ile yatırım arasında doğru dengeyi kurmak yönünde olacaktır. Toplumsal hassasiyetler siyasetimizin merkezindedir. Planlı bir gelişim ve çevre dengesi için yeni bir değerlendirme şarttır.

 

CTP Basın Bürosu

22.03.2026

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
