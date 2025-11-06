  • BIST 11067.06
CTP'de aday sayısı 3, seçimin 2. tura kalacağı konuşuluyor

Sıla Usar İncirli’nin ardından Genel Sekreter Erkut Şahali ve Milletvekili Asım Akansoy da genel başkanlığa aday oldu.
CTP'de aday sayısı 3, seçimin 2. tura kalacağı konuşuluyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde (CTP) Genel Başkanlık için adaylık başvurularında yarın son gün. Yarından itibaren kurultayda yarışacak isimler kesinleşmiş olacak.

19 Ekim’de yapılan seçimde yüzde 63 oy alarak Cumhurbaşkanı seçilen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’dan boşalan genel başkanlık makamı için, parti tüzüğünün 35. maddesinde öngörülen süre ve ilkeler doğrultusunda Olağanüstü Kurultay yapılması kararlaştırıldı. Parti Meclisi, 30 Ekim'de toplanarak Olağanüstü Kurultay’ın 30 Kasım 2025’te yapılmasına karar vermişti.

