CTP’de kurultaya doğru.. Parti içi dengeler yeniden şekilleniyor

Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi CTP’de sadece bir bayrak değişimi yaratmadı; parti içindeki tüm güç dengelerini yeniden oluşmasını sağlayacak bir yol açtı.

Erhürman’ın ayrılmasıyla boşalan koltuk, yıllardır sessizce bekleyen iç rekabetleri yüzeye çıkardı.

Kulislerde dolaşan yorumlara bakılırsa 30 Kasım kurultayı “sıradan bir lider seçimi değil, bir iktidar mücadelesi ve yeni başbakanın kim olacağı seçimine evrilmiş durumda”

Erhürman Saray’a Çıktı, Parti Serbest Kaldı: “Artık Herkes Kendi Gücünü Ölçüyor”

Erhürman’ın Saray’da tarafsız durma stratejisi, parti içinde tek bir çizginin ağırlık kazanmasını engelledi.

Parti kulislerde sıkça duyulan cümle şu:

“Erhürmansız CTP, yıllardır ilk kez kendi gerçek güç haritasıyla yüzleşiyor.”

Örgütler, gençlik, kadın kolları, eski yöneticiler, milletvekilleri… Herkes pozisyon alıyor.

Kimse risk almak istemiyor, kimse “erken saf tutmak” istemiyor.

Bu da belirsizliği büyütüyor.

Sıla Usar İncirli “Yeni Merkez” mi Oluyor?

Parti içi kulislerde en çok konuşulan gelişme Sıla Usar İncirli’nin yeni merkez olma yolunda ilerlediği.

Örgüt içinde giderek güçlenen kadın ve gençlik yapılarının önemli bir bölümü onu destekliyor.

Bu durum, yıllardır parti içi oyunun belirleyicisi olan geleneksel kanatların dikkatini çekiyor.

Bazı eski yöneticiler onun toplumdaki karşılığını kabul etmekle birlikte, parti içinde oluşturacağı yeni güç merkezinin lideri olabileceğini konuşuyor.

Dr. Sıla İncirli, Lefkoşa Milletvekili ve parti sözcüsü

Diğer İki Aday: “Teşkilat Ağı” ve “Eski Bağlantılar” Mücadelesi

Diğer iki aday ise “teşkilatın derin bağları” ve “eski örgüt refleksleri” üzerinden yarışı götürüyor. Bu iki adayın da belirli bölgelerde çok güçlü olması, delegasyonun üçe bölünmesine yol açtı.

Kulislerde bu durum şöyle yorumlanıyor:

“Bu üçlü tabloyla kimse ilk turda çıkamaz.” Parti içinde “ikinci tur kesin” diyenlerin sayısı artık çoğunlukta.

Erkut Şahali Genel Başkan Vekili ve Genel Sekreter, Mağusa Milletvekili

İkinci Turun Gölgesi: “Kimin Kimi Destekleyeceği” Asıl Belirleyici

CTP kulislerinde en çok konuşulan konu: “İkinci turda bloklar nasıl birleşecek?”

Delegelerin aleni konuşmadığı ama özel sohbetlerde sıkça dile getirdiği ihtimaller:

Eğer Sıla Usar İncirli ikinci tura kalırsa, diğer iki adayın bazı delegeleri mecburen ona yönelebilir.

Eğer iki erkek aday ikinci tura kalırsa, örgüt kanadı yarışın kontrolünü eline geçirir.

Üçüncü adayın delegelerinin nereye kayacağı, sonucu belirleyici olur.

Asım Akansoy, CTP Gazimağusa Milletvekili ve parti sözcüsü

CTP’nin Yönü Belirlenecek: “Bu Kurultay Bir Yol Ayrımı”

Parti içi kulislerde sıkça tekrarlanan bir cümle var:

“Bu kurultayı kim kazanırsa, CTP’nin 10 yılını belirler.”

Çünkü bu seçimin sonucu:

Erhürman–parti ilişkisinin tonunu,

Parti içi güç bloklarının geleceğini,

CTP’nin ideolojik merkezini,

Yerel ve genel seçim stratejilerini doğrudan etkileyecek.

Erhürman’ın Cumhurbaşkanlığı sonrası CTP yeni bir döneme giriyor.

Bu dönemin liderinin kim olacağı kadar, “partiyi kimin yöneteceği”, “kimin kimle kol kola gireceği” ve “hangi blokların ayakta kalacağı” da belirleyici olacak.

30 Kasım kurultayı, CTP tarihinin en kritik yarışlarından birine sahne olacak.