Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanıyor: Gündem Askerlik ve Kooperatif yasa tasarıları

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanıyor: Gündem Askerlik ve Kooperatif yasa tasarıları

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’in başkanlığında yarın saat 10.00’da toplanacak Genel Kurul’da Askerlik ve Kooperatif Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yasa tasarıları ile milletvekillerinin güncel konuşma talepleri ele alınacak.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanıyor: Gündem Askerlik ve Kooperatif yasa tasarıları

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın yasama ve denetim göreviyle toplanacak.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 10.00’da toplanması beklenen genel kurulda, başkanlığın sunuşlarının ardından “Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:282/4/2025) ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu” ile “Kooperatif Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:308/4/2025) ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu” görüşülecek.

Genel Kurulda milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine de yer verilecek.

