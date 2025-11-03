DAÜ-SEN: Devlet Katkısının Aktarılmaması Üniversitede Ciddi Sorunlara Yol Açabilir

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), son üç aydır devlet katkısının üniversiteye aktarılmamasıyla ilgili açıklama yaptı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), son üç aydır devlet katkısının üniversiteye aktarılmamasıyla ilgili açıklama yaptı. Sendika, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun kaynak aktarılmamasının gerekçesi olarak akademik yükseltilmeleri göstermesini eleştirerek, bu kararın üniversitenin kurumsal yapısı ve akademik özerkliği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

DAÜ-SEN açıklamasında, daha önce de benzer bir durum yaşandığını hatırlatarak şu ifadelere yer verdi:

“Eğitim Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu’nun talebi üzerine akademik yükseltilme kararları Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) tarafından geri alınmış, sendikamız bu karara tepki göstermişti. Rektörlüğün o dönemde sessiz kalmasına rağmen, sendikamızın mücadelesi sonucunda VYK kararlarını yeniden değerlendirmiş ve yükseltilmeler yürürlüğe girmişti.”

Sendika, bakanlığın bugün de benzer bir tutum sergilediğini vurgulayarak, “Sayın Bakan, üniversitede sınavsız ve münhalsiz yapılan vekaleten atamalara sessiz kalırken, bağımsız jüri değerlendirmeleriyle mevzuata uygun biçimde yükseltilen akademik personelin kararlarının geri alınmasında ısrarcı davranmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, VYK’nın söz konusu yükseltilmelerin protokole aykırı olmadığını ve mevzuata uygun şekilde yapıldığını açıkça belirttiği, ancak Rektörlüğün konuya ilişkin sessizliğini koruduğu da kaydedildi.

DAÜ-SEN ayrıca, Senato’dan geçen akademik personel kadro ve unvan tüzüklerinin yayımlanmaması yönünde Rektörlüğün etkin bir adım atmamasının da üniversitede ilerleyen dönemde ciddi sıkıntılara neden olabileceğini öngördüklerini bildirdi.

Bu gelişmeler üzerine sendika, gerekli adımların atılması amacıyla istişare ve eşgüdüm komisyonunun toplanması için taraflara resmi bir yazı gönderdiğini duyurdu.

Toplantı gündeminde şu başlıkların yer aldığı açıklandı:

Protokolde yer alıp uygulanmayan maddeler ve protokole aykırı kararlar,

Yayımlanmayan tüzük değişiklik önerileri,

Burs uygulamalarının yarattığı sonuçlar,

Uluslararası standartların üzerinde yer alan yönetici sayısının azaltılamaması,

2026 bütçe taslağı ve 2025 bütçe gerçekleşmeleri,

İç ve dış mali denetim konuları,

Protokolün yürütülmesiyle ilgili diğer hususlar.

DAÜ-SEN, üniversitenin kurumsal yapısının korunması, akademik özerkliğin sürdürülmesi ve mali istikrarın sağlanması adına tüm paydaşlara “duyarlılık, samimiyet ve sorumluluk” çağrısı yaptı.