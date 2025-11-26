DAÜ-SEN: “Görevden alma önerisi işleri düzeltme için değil partizanlık için"

"DAÜ’de son dönemde sınavsız ve münhalsiz çok sayıda müdür ve amir atamasının vekâleten Rektörlük tarafından yapıldığına dikkat çekildi. "

Doğu Akdeniz Üniversitesi Çalışanları Sendikası (DAÜ-SEN), bugün basına yansıyan “DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun (VYK) görevden alınması” yönündeki Bakanlar Kurulu kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, bir süredir Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun mevzuata aykırı taleplerine VYK üyelerinin oybirliğiyle karşı çıktığı ve bu nedenle bakan tarafından görevden alma tehdidiyle karşı karşıya bırakıldıkları ifade edildi. Bu durumun, geçtiğimiz günlerde Meclis Bütçe Komitesi’nde yaşanan tartışmalarda da açıkça ortaya konduğu hatırlatıldı.

DAÜ-SEN, Bakan Çavuşoğlu’nun komitedeki ifadelerinde, VYK’dan “yasal olmadığını bildiği halde” kurum yararına olduğunu düşündüğü bazı taleplerde bulunduğunu itiraf ettiğini, buna karşılık VYK Başkanı’nın ise yasa dışı hiçbir talimata uymayacağını, gerekirse görevden alınmayı göze aldığını belirttiğini vurguladı.

Sendika açıklamasında, VYK’nın görevden alınması yönündeki girişimin “bütçe başarısızlığı” ile ilişkilendirilmesinin gerçekleri yansıtmadığı belirtilerek, asıl gerekçenin “VYK’nın yasa dışı taleplere karşı durması” olduğu savunuldu.

Öte yandan DAÜ’de son dönemde sınavsız ve münhalsiz çok sayıda müdür ve amir atamasının vekâleten Rektörlük tarafından yapıldığına dikkat çekildi. DAÜ-SEN, tüm itirazlara ve VYK’nın münhal-sınav açılması yönündeki kararına rağmen, aralarında Genel Sekreterlik pozisyonunun da bulunduğu önemli görevlere usulsüz atamaların devam ettiğini bildirdi.

Açıklamada, “Daha önce de belirttiğimiz üzere, DAÜ’de devlet katkısı bir araç haline getirilerek açık biçimde partizanlık yapılmaktadır. VYK’nın görevden alınması yönündeki öneri de, sorunları çözmek için değil, partizan uygulamaların önünü açmak içindir” denildi.

DAÜ-SEN, süreci yakından takip edeceklerini ve üniversitenin kurumsal yapısının korunması için mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.