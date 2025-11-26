  • BIST 10929.5
Rum basını: Hristodulidis'in açıkladığının aksine Güney Kıbrıs, IMEC koridorunun bir parçası değil

DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk görevden alınıyor iddiası

DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk’in görevden alındığı ve kararın bugün Resmî Gazete’de yayımlanmasının beklendiği öne sürüldü.
DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk görevden alınıyor iddiası

Kıbrıs Postası Gazetesi'nin haberine göre Doğu Akdeniz Üniversitesi VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk görevden alınıyor.

Kararın bugün Resmî Gazete’de yayımlanması beklendiği belirtildi. 

Bütçe görüşmeleri sırasında DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk ile Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu arasında Akademisyenlerin yükseltilmeleri ile ilgili tartışma çıkmıştı.  

 

Güncelleme: Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın bilgilendirilmediği öğrenildi.

Bilindiği üzere tüm 3'lü atamalarda olduğu gibi  DAÜ'deki görevden alma ve atamalarda Cumhurbaşkanı'nın da imzası bulunması gerekiyor.

