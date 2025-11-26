DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk görevden alınıyor iddiası

Kıbrıs Postası Gazetesi'nin haberine göre Doğu Akdeniz Üniversitesi VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk görevden alınıyor.

Kararın bugün Resmî Gazete’de yayımlanması beklendiği belirtildi.

Bütçe görüşmeleri sırasında DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk ile Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu arasında Akademisyenlerin yükseltilmeleri ile ilgili tartışma çıkmıştı.

Güncelleme: Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın bilgilendirilmediği öğrenildi.

Bilindiği üzere tüm 3'lü atamalarda olduğu gibi DAÜ'deki görevden alma ve atamalarda Cumhurbaşkanı'nın da imzası bulunması gerekiyor.