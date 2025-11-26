DAÜ’de Deprem: VYK’nın Görevden Alınması Gündemde

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) vekâleten, sınavsız ve münhalsiz yapılan çok sayıda müdür ve şube amiri atamasının devam etmesi büyük tartışma yarattı.

Atamaların vekâleten yapılması nedeniyle Vakıf Yönetim Kurulu (VYK) onayına ihtiyaç duyulmaması, yönetim krizini derinleştiren unsurlar arasında gösteriliyor.

DAÜ VYK’nın sınav ve münhal açılması yönünde talepte bulunmasının ardından, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile ciddi bir tartışma yaşandığı öğrenildi.

Yaşanan gerginliğin ardından VYK’nın görevden alınmasının gündemde olduğu iddia ediliyor.