SON DAKİKARum basını: Hristodulidis’in açıkladığının aksine Güney Kıbrıs, IMEC koridorunun bir parçası değil

DAÜ'de Kriz! DAÜ VYK Başkanı'ndan yasal olmayan ne istendi?

DAÜ VYK Başkanı'ndan yasal olmayan ne istendi? DAÜ'de VYK'nın görevden alınması gündemde...
DAÜ'de Kriz! DAÜ VYK Başkanı'ndan yasal olmayan ne istendi?

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) vekâleten, sınavsız ve münhalsiz yapılan çok sayıda müdür ve şube amiri atamasının devam etmesi büyük tartışma yarattı.

Atamaların vekâleten yapılması nedeniyle Vakıf Yönetim Kurulu (VYK) onayına ihtiyaç duyulmaması, yönetim krizini derinleştiren unsurlar arasında gösteriliyor.

DAÜ VYK’nın sınav ve münhal açılması yönünde talepte bulunmasının ardından, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile ciddi bir tartışma yaşandığı öğrenildi.

Yaşanan gerginliğin ardından VYK’nın görevden alınmasının gündemde olduğu iddia ediliyor.

 

 

ÖZCENK AÇIKLADI

Görevden alınacağı iddialarına ilişkin Kıbrıs Postası Gazetesi'ne konuşan Özcenk, kendisine resmi bir bildirim yapılmadığını söyledi. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile zaman zaman “ufak tefek tartışmalar” yaşadığını doğrulayan Özcenk, “Yasal olan adımları atarım, yasal olmayan hiçbir şeyi kimse bana yaptıramaz” ifadelerini kullandı.

Özcenk, son günlerde artan tartışmalar ve iddialara karşı net bir çıkış yaptı. Özcenk, kendisine yöneltilen taleplerle ilgili olarak, “Ben üniversite yönetiminde yalnızca yasal zemine oturan adımları atarım. Yasal olmayan hiçbir şeyi kimse bana yaptıramaz.” diyerek duruşunu ortaya koydu.

Özcenk’in bu açıklaması, özellikle vekaleten yapılan çok sayıdaki atama, VYK ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki görüş ayrılıkları ve üniversitedeki yönetim boşluğu tartışmalarının ortasında önemli bir mesaj olarak değerlendirildi.

VYK Başkanı Özcenk’in sözleri, “Üzerimde siyasi, idari veya kişisel baskı kurulmasına izin vermem. Üniversitenin hukuk çerçevesi dışına çıkmasına müsamaha göstermem.” mesajı olarak yorumlandı. 

