Denetimler sürüyor...

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekiplerinin dün ülke çapında yaptığı denetimlerde 1.660 sürücü kontrol edildi.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 1.660 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda çeşitli trafik suçları işleyen 238 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken 35 araç trafikten men edildi.

Açıklamada, denetimlerde 68 sürücünün yasal hız sınırını aştığının, 16 sürücünün alkollü araç kullandığının tespit edildiği belirtildi. Ayrıca 2 sürücünün ehliyetsiz ve sigorta kapsamı dışında araç kullandığı, 5 sürücünün sigortasız, 8 sürücünün sürüş esnasında cep telefonu kullandığı, 3 sürücünün emniyet kemeri takmadığı, 8 sürücünün muayenesiz, 17 sürücünün ise seyrüsefer ruhsatsız araç kullandığı ifade edildi. Bunun yanında 14 sürücünün trafik levha ve işaretlerine uymadığı, bir kişinin elektrikli scooter kullandığı, dört sürücünün ise araç camlarına görüşü engelleyici film yapıştırdığı için rapor edildiği aktarıldı. Diğer 96 sürücünün ise farklı trafik suçlarından işlem gördüğü kaydedildi.

Polis, trafik güvenliğinin artırılması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

