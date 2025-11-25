Derya: Erhürman daha barışcıl bir dil kullanmalı; toplum böyle bir yaklaşım istese Tatar'ı seçerdi

Derya, Erhürman’ın topluma karşı daha barışçıl bir dil kullanması gerektiğini ve toplum böyle bir yaklaşımı isteseydi Ersin Tatar’ı seçeceğini söyledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, geçtiğimiz gün Kıbrıs Postası TV’de yayımlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu “Sabah Postası” programına konuk oldu.

Derya ayrıca, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın, Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in “İşgalci Türk askerinin çekilmediği ve garantörlüğün sürdüğü bir çözüm modeli kabul edilemez” açıklamasına verdiği “Bu açıklama bizim için yok hükmündedir” yanıtına da değindi. Erhürman’ın Kıbrıslı Rum lidere yüksek perdeden çıkış yaparcasına bir söylem geliştirmesini doğru bulmadığını ifade eden Derya, toplumun böyle bir üslubu tercih etmediğini; toplumun böyle bir yaklaşımı istese Ersin Tatar ile yola devam edeceğini söyledi.

“Erhürman’ın, barışacağımız toplum ile daha kucaklayıcı bir politika yürütmek zorunda olduğunu” ifadelerini kullanmış olan Derya, buna rağmen Erhürman’ı eleştirmek için henüz erken olduğunu, Cumhurbaşkanı’nın ilerleyen dönemde daha kapsayıcı bir siyaset tarzı ortaya koyacağına inandığını dile getirdi.

Şenkul'dan Derya'ya tepki geldi

CTP'li Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul isim vermeden Derya'nın bu çıkışını sosyal medya hesabından eleştirdi.

Şenkul "

Daha seçimin üstünden 1 ay geçmeden birileri

Sayın Cumhurbaşkanın %63 oy alarak seçildiğini ve bu %63’ün içinde farklı görüşlerden birçok insan olduğunu unutarak yorumlar, konuşmalar yapıyor hatta bazıları Tufan başkanın nasıl konuşacağı noktasında akıl da veriyor.

Erken başladınız…" açıklaması yaptı.