Dikkat... Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunda bazı kavşak ve çemberler trafiğe kapatılacak!

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunda pazar günü bisiklet yarışı nedeniyle bazı kavşak ve çemberler trafik akışına kapatılacak

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu - Taşkent - Dikmen yolunda pazar günü bisiklet yarışı nedeniyle bazı kavşak ve çemberlerin geçici olarak trafik akışına kapatılacağını duyuran polis, sürücüleri uyardı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından 06:00-12:00 saatleri arasında düzenlenen yarış kapsamında, bisikletli sporcular Lefkoşa Kuzey Çevre yolu üzerindeki Yakındoğu Üst Geçit bölgesinde başlayarak, sırasıyla Taşkent kavşağından sola dönerek Taşkent ve Dikmen yolu güzergahını izleyecek; Kuzey Çevre Yolu’na dönülmesiyle yarış başlangıç noktasında tamamlanacak.

Yarış süresince bisikletli sporculara polis eskortu eşlik edecek olup, geçilecek güzergahtaki kavşak ve çemberlerin geçici olarak trafik akışına kapatılacağı belirtilen açıklamada, bisiklet yarışı devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.