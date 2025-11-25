  • BIST 10857.17
  • Altın 5640.921
  • Dolar 42.4143
  • Euro 49.1319
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKARum basını: Hristodulidis’in açıkladığının aksine Güney Kıbrıs, IMEC koridorunun bir parçası değil

Dinçyürek:” Dost ve kardeş ülkelerle sağlık alanında iş birliğine açığız”

» »
Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından düzenlenen 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı nedeniyle Ankara’da bulunuyor.
Dinçyürek:” Dost ve kardeş ülkelerle sağlık alanında iş birliğine açığız”

Kurultay kapsamında bir dizi temas gerçekleştiren Dinçyürek, Pakistan Sağlık Bakanı Syed Mustafa Kamal, Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Garba Hakimi ve Somali Sağlık Bakanı Dr. Ali Haji Adam Abubakar ile  görüşmelerde bulundu. 

Dinçyürek, gerçekleştirilen görüşmelerde, ülkeler arasında sağlık alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesine dair önemli mesajlar verdi. Karşılıklı tecrübe paylaşımının büyük fayda sağlayacağını belirten Dinçyürek, “KKTC olarak dost ve kardeş ülkelerle ortak projeler geliştirmeye, sağlık alanında her türlü iş birliğine açığız.” dedi. 

Dinçyürek, yapılan görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini belirterek, üç ülke ile karşılıklı ziyaret konusunda anlaştıklarını ve ülkelerin sağlık alanında birlikte neler yapabileceğine ilişkin fikir alışverişlerinin devam edeceğini kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Derya: Erhürman daha barışcıl bir dil kullanmalı; toplum böyle bir yaklaşım istese Tatar'ı seçerdi25 Kasım 2025 Salı 11:54
  • Erhürman’dan Kadın Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı25 Kasım 2025 Salı 11:53
  • Sağlık Bakanı Dinçyürek, 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı için Ankara’da25 Kasım 2025 Salı 09:34
  • Hatice İntaç yazdı... "Yağmur Beklentisi"25 Kasım 2025 Salı 09:03
  • Söyleyecek Sözümüz Var24 Kasım 2025 Pazartesi 18:55
  • ARUCAD'dan önemli girişim24 Kasım 2025 Pazartesi 18:53
  • Kooperatif Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı oybirliğiyle kabul edildi24 Kasım 2025 Pazartesi 18:36
  • Mağusa'nın acı günü... İsmail Halit Gündost vefat etti24 Kasım 2025 Pazartesi 17:58
  • Yeşilırmak’ta Feci Kaza: 68 Yaşındaki Halil Akar Hayatını Kaybetti24 Kasım 2025 Pazartesi 17:57
  • Fatoş Horuz serbest bırakıldı24 Kasım 2025 Pazartesi 16:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti