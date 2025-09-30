DP erken seçim ftiilini yaktı! Adaylarımız hazır!

Hükümet ortağı DP erken seçim için çalışmalarını hızlandırdı. Ataoğlu adaylarının hazır olduğunu duyurdu.

Fikri Ataoğlu, erken seçim ve yerel seçim için adayların şimdiden belirlendiğini açıkladı. “O gün geldiğinde herkesin şaşıracağı adaylarımız olacak” ifadelerini kullandı.

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Gökhan Altıner'in Kıbrıs Postası TV'de hazırlayıp sunduğu 'Sabah Postası' isimli programda Cumhurbaşkanlığı seçimi ve partisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası yapılacak erken seçim ve yerel seçime yönelik hazırlıklar yaptıklarını belirten Ataoğlu, şimdiden adayları da belirlemeye başladıklarını aktardı. Ataoğlu, “Belirlediğimiz adayların fikirlerini alarak yürüyoruz. Adaylarımız hazır. O gün geldiğinde herkesin şaşıracağı adaylarımız olacak” dedi.