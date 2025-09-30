  • BIST 11048.13
  • Altın 5161.804
  • Dolar 41.5813
  • Euro 48.8458
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKABeyaz Saray, Trump'ın Gazze'de barış planını resmen açıkladı! İşte maddeler...

Düzgün; Süleyman Soylu ve Ahmet Erbaş’ın kendi inisiyatifleriyle adaya geldi

» »
"SÜLEYMAN SOYLU VE Ahmet Erbaş'IN KENDİ İNSİYATİFLERİYLE ADAYA GELDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Düzgün; Süleyman Soylu ve Ahmet Erbaş’ın kendi inisiyatifleriyle adaya geldi

2020 seçimleriyle kıyaslama yaparak “O dönemde olduğu gibi Türkiye’nin bütün devlet kurumları ve istihbarat teşkilatlarıyla resmi bir şekilde müdahaleyi bugünkü seçim ortamında görmedim” ifadelerini kullanan Düzgün, Süleyman Soylu ve Ahmet Erbaş’ın ise kendi inisiyatifleriyle adaya geldiğini belirtti.

"TANINMASINI İSTEDİĞİNİZ DEVLETE BU KÖTÜLÜĞÜ YAPMAMANIZ GEREKİYOR"

“Tanınmasını istediğiniz devlete bu kötülüğü yapmamanız gerekiyor” diyen Düzgün, seçimlere müdahale iddialarının doğru olması halinde bunun bağımsızlık politikası açısından ciddi sorun yaratacağını vurguladı.

Gazeteci Başaran Düzgün, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Ulaş Barış’ın sunduğu “Gündem” programına konuk oldu.

Programda ilk olarak geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nu değerlendiren Düzgün, Kıbrıs Türk tarafında rutin temasların dışında kayda değer bir ilerleme yaşanmadığını söyledi; buna karşın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 4’üncü kez dile getirdiği “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıyın” çağrısını önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.

"'TÜRKİYE'DEN TATAR LEHİNE DEVLET İNSANLARI GELİYOR' İDDİALARI İLE 'KKTC'Yİ TANIYIN' ÇAĞRISI ÇELİŞİYOR"

Erdoğan’ın KKTC’ye ilişkin diğer açıklamalarına da değinen Düzgün, tanınma çağrısının tek başına yeterli olmadığını, bunun fiilen de desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan’ın seçimlere yönelik sözlerine dikkat çeken Düzgün, “Türkiye’den Tatar lehine bürokratlar, devlet insanları gelecek” iddialarının bu söylemlerle çeliştiğini kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Tel-Sen, 08.00-12.00 saatlerinde Telekomünikasyon Dairesi’nde uyarı grevi yapacak!30 Eylül 2025 Salı 08:27
  • Tatar’dan YDP etkinliğinde güçlü KKTC vurgusu!30 Eylül 2025 Salı 08:26
  • Yağmur bekleniyor30 Eylül 2025 Salı 08:25
  • Lefke’de Cittaslow Sunday’de Çocuklardan Doğa İçin Anlamlı Katkı30 Eylül 2025 Salı 08:15
  • 16 yaşındaki Ayşe Hayat Yazar aranıyor30 Eylül 2025 Salı 08:01
  • Dağyolunda ölümlü kaza!30 Eylül 2025 Salı 08:00
  • Lefkoşa’da bazı bölgelere yarın 6 saat elektrik verilemeyecek29 Eylül 2025 Pazartesi 15:05
  • Erhürman Bostancı’da halkla buluştu: Hiç kimse bu halkın dünyayla buluşmasına engel olamayacak!29 Eylül 2025 Pazartesi 14:27
  • Alkollü sürücüler 3 ayrı kazaya sebep oldu: 3 kişi yaralanırken, sürücüler tutuklandı!29 Eylül 2025 Pazartesi 14:23
  • Serdar Denktaş: Ne Rum’a yama, ne de Türkiye’ye vilayet olmam!29 Eylül 2025 Pazartesi 14:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti