Düzgün; Süleyman Soylu ve Ahmet Erbaş’ın kendi inisiyatifleriyle adaya geldi

2020 seçimleriyle kıyaslama yaparak “O dönemde olduğu gibi Türkiye’nin bütün devlet kurumları ve istihbarat teşkilatlarıyla resmi bir şekilde müdahaleyi bugünkü seçim ortamında görmedim” ifadelerini kullanan Düzgün, Süleyman Soylu ve Ahmet Erbaş’ın ise kendi inisiyatifleriyle adaya geldiğini belirtti.

"TANINMASINI İSTEDİĞİNİZ DEVLETE BU KÖTÜLÜĞÜ YAPMAMANIZ GEREKİYOR"

“Tanınmasını istediğiniz devlete bu kötülüğü yapmamanız gerekiyor” diyen Düzgün, seçimlere müdahale iddialarının doğru olması halinde bunun bağımsızlık politikası açısından ciddi sorun yaratacağını vurguladı.

Gazeteci Başaran Düzgün, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Ulaş Barış’ın sunduğu “Gündem” programına konuk oldu.

Programda ilk olarak geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nu değerlendiren Düzgün, Kıbrıs Türk tarafında rutin temasların dışında kayda değer bir ilerleme yaşanmadığını söyledi; buna karşın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 4’üncü kez dile getirdiği “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıyın” çağrısını önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.

"'TÜRKİYE'DEN TATAR LEHİNE DEVLET İNSANLARI GELİYOR' İDDİALARI İLE 'KKTC'Yİ TANIYIN' ÇAĞRISI ÇELİŞİYOR"

Erdoğan’ın KKTC’ye ilişkin diğer açıklamalarına da değinen Düzgün, tanınma çağrısının tek başına yeterli olmadığını, bunun fiilen de desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan’ın seçimlere yönelik sözlerine dikkat çeken Düzgün, “Türkiye’den Tatar lehine bürokratlar, devlet insanları gelecek” iddialarının bu söylemlerle çeliştiğini kaydetti.