Erhan Arıklı: İsraille mi federasyon kuracaksın Tufan Hoca?

YDP Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’a "Seçilirsen ve federasyon masasına oturabilirsen, asıl muhatabın Hristodulidis mi olacak, Netanyahu mu?” diye sordu.
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’a sert sözlerle yüklendi.

Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, federasyon tezini eleştirerek Erhürman’a şu soruyu yöneltti:

“Seçilirsen ve federasyon masasına oturabilirsen, asıl muhatabın Hristodulidis mi olacak, Netanyahu mu?”

“GÜNEY KIBRIS, İSRAİL’İN ASKERİ ÜSSÜ OLDU”

Arıklı açıklamasında, eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın Crans Montana zirvesine ilişkin sözlerini hatırlatarak, dönemin Rum lideri Anastasiadis’in, İsrail Başbakanı Netanyahu’dan gelen telefon üzerine masadan kalktığını belirtti.

Öte yandan AKEL Genel Sekreteri Stefanos’un da daha önce “İsrail’in Güney Kıbrıs’ı işgal ettiği” yönünde açıklama yaptığını anımsatan Arıklı, Güney Kıbrıs ile İsrail arasında imzalanan Savunma İşbirliği Anlaşması ile adanın güneyinin İsrail’in askeri üssü haline geldiğini ifade etti.

Arıklı, geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs’a yerleştirilen Barak MX füze sistemine dikkat çekerek, bu sistemin 150 km menzili ile Türkiye’nin güney sahillerini vurabilecek kapasitede olduğunu vurguladı.

“HAYALPEREST SOLCULAR FEDERASYON MASALINI SÜRDÜRÜYOR”

YDP lideri, Türkiye ile İsrail arasındaki gerginliğe işaret ederek, Suriye ve Gazze krizleri üzerinden iki ülkenin karşı karşıya geldiğini söyledi.

Arıklı, CTP ve Erhürman’ı hedef alarak şunları kaydetti:

“Güney Kıbrıs İsrail’e bu kadar teslim olmuşken, bizim hayalperest solcular ve onların adayı Tufan Erhürman bu Rumlarla federasyon kurmak için halktan yetki istiyor. Sen istedin diye İsrail, Güney Kıbrıs’tan çekilecek mi sanıyorsun?”

“TALAT VE AKINCI ANLATAMADI, SEN NASIL ANLATACAKSIN?”

Arıklı, Erhürman’ın “Dünyaya anlatacağız” söylemine gönderme yaparak, dünyanın 1963’ten beri Kıbrıslı Türklere karşı kör ve sağır davrandığını savundu.

“Talat ve Akıncı bunu dünyaya anlatamadı. Onların anlatamadığını sen nasıl anlatacaksın?” diyen Arıklı, sözlerini ironik bir şekilde şöyle tamamladı:

“‘Ben onlardan daha genç ve yakışıklıyım. Onları dinlemediler ama beni mutlaka dinleyecekler’ diyorsan, o başka…”

