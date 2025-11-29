  • BIST 10898.7
  • Altın 5762.826
  • Dolar 42.4927
  • Euro 49.3061
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKARum basını: Hristodulidis’in açıkladığının aksine Güney Kıbrıs, IMEC koridorunun bir parçası değil

Erhürman: Halkımızın tüm kesimlerini can kulağıyla dinlemeye devam ediyoruz, edeceğiz

» »
Erhürman, "Halkımızın tüm kesimlerini can kulağıyla dinlemeye devam ediyoruz, edeceğiz" dedi.
Erhürman: Halkımızın tüm kesimlerini can kulağıyla dinlemeye devam ediyoruz, edeceğiz
  • “Müzakere değil, çözüm odaklı bir süreç istiyoruz”
  • “Kıbrıslı Türkler bu adanın iki eşit kurucu ortağıdır”
  • “Görüşme masasının çalışmaları hızlanacak, yöntem önerimizi sunduk”
  • “Uluslararası toplumla temaslarımız her düzeyde devam ediyor”
  • “Halkımızı dünyayla buluşturma çabamızı büyüteceğiz”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, seçim sürecinde kamuoyuyla paylaştıkları hedef ve ilkelere sadık kaldıklarını vurgulayarak, “Demokrasinin gereği, seçimden önce söylediklerinizi seçildikten sonra yapmaya çalışmaktır” dedi. Erhürman, yürütülen çalışmalar, oluşturulan mekanizmalar ve uluslararası temaslara ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

“İKİ MASA YAKLAŞIMI HAYATA GEÇTİ”

Erhürman, seçim öncesinde ortaya koydukları “iki masa” yaklaşımının aynen uygulandığını belirterek, kapsamlı çözüm müzakerelerinin yapılacağı ‘müzakere masası’ ile gündelik hayatı kolaylaştıracak, ilişkileri geliştirecek işbirliği alanlarının görüşüldüğü ‘görüşme masası’nın birbirinden ayrıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı, “Görüşme masası oluşturuldu, Cenevre ve New York’taki görüşmelere ek olarak on maddelik öneri masaya konuldu. Çalışmalar önümüzdeki 15 gün içinde hız kazanacak” dedi.

“MÜZAKERE OLSUN DİYE DEĞİL, ÇÖZÜM İÇİN MÜZAKERE”

Erhürman, esas amaçlarının görüşme yapmak değil, çözüme ulaşmak olduğunu vurgulayarak, bu nedenle dört maddelik metodoloji önerilerini ilk toplantıda masaya koyduklarını açıkladı.

“KIBRIS TÜRK HALKI GÖRÜŞMEDEN KAÇAN TARAF OLMAYACAK”

Cumhurbaşkanı, tüm taraflarla iletişim ve görüşmeye açık olduklarının altını çizerek, “Hangi katılımcı olursa olsun, tüm görüşme taleplerini kabul etmeye ve daha fazlası için girişim yapmaya devam ediyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanlığı'nda uluslararası toplum temsilcileriyle görüşmelerin “her düzeyde” sürdüğünü belirtti.

“KIBRIS TÜRK HALKI İKİ EŞİT KURUCU ORTAKTAN BİRİDİR”

Erhürman, Kıbrıslı Türklerin adanın iki eşit kurucu ortağından biri olduğunu hatırlatarak, “Yok sayılmasına, görmezden gelinmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tepki vermemenin “yok sayılmayı kabullenmek” anlamına geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, uluslararası toplum nezdinde yürütülen temasların da aynı ilkeler doğrultusunda devam edeceğini ifade etti.

“HALKIMIZI DÜNYAYLA BULUŞTURMAK İÇİN TÜM OLANAKLARI KULLANACAĞIZ”

Erhürman, “Görüşme masasının” dışında da çok geniş bir alan bulunduğunu, Kıbrıs Türk halkının dünyayla temasını artırmak için girişimlere başladıklarını ve sonuçları zaman içinde paylaşacaklarını kaydetti.

CUMHURBAŞKANLIĞI’NDA YENİ BİRİMLER VE KOORDİNASYON MEKANİZMALARI

Cumhurbaşkanı, içeride yürütülen çalışmalara da değinerek;

  • Cumhuriyet Güvenlik Kurulu ve Siyasi Partiler Konseyinin toplandığını,
  • İhracat ve Turizm Biriminin kurulduğunu,
  • Gençlik Konseyi için hazırlıkların sürdüğünü,
  • Teknik komitelerin koordinasyonunun yeniden yapılandırıldığını
    aktardı.

Hükümetle “yarış içine girmeden”, istişare içinde çalıştıklarını vurgulayan Erhürman, “Atılan her adım kamuoyuyla doğru zamanda ve doğru biçimde paylaşılacaktır” dedi.

“SÖZÜMÜZE SADIK KALACAĞIZ”

Erhürman, halkın tüm kesimlerini dinlemeye devam edeceklerini ifade ederek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu yola birlikte çıktık, birlikte yürümeye devam edeceğiz. Sözümüz var; birbirimizin sözü olacağız demiştik. Sözümüze sadık kalacağız.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TDP, Malta’daki Sosyalist Enternasyonal toplantılarında Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesini vurguladı28 Kasım 2025 Cuma 17:14
  • CTP, barış ve düzensiz göç konusunda uluslararası çağrı yaptı28 Kasım 2025 Cuma 17:08
  • AKEL Kıbrıs Türk Solunun Mücadele Adamı-Öğretmeni Özker Özgür’ü andı28 Kasım 2025 Cuma 17:06
  • Vicdani retçi Hasan Rahvancıoğlu’nun davası 22 Ocak’a ertelendi28 Kasım 2025 Cuma 16:50
  • Komite’de bütçe maratonu bugün tamamlanıyor28 Kasım 2025 Cuma 10:47
  • Tozlu hava etkili oluyor28 Kasım 2025 Cuma 10:45
  • Dövizde son durum28 Kasım 2025 Cuma 10:44
  • Haspolat’ta yol çalışması bugün başlıyor28 Kasım 2025 Cuma 10:44
  • Yüksek İdare Mahkemesi, usulsüzlük iddiaları üzerine tasdik memuru atamalarının yürütmesini durdurdu28 Kasım 2025 Cuma 10:42
  • 31 Yaşında hayatını kaybetti27 Kasım 2025 Perşembe 18:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti