Erhürman: "Kıbrıslı Türklerin egemenlik hakları yok sayılarak karar alınamaz"

» »
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Great Sea Interconnector” projesine ilişkin yeni gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Türklerin enerji ve deniz yetki alanları gibi konularda yok sayılmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.
Erhürman: “Kıbrıslı Türklerin egemenlik hakları yok sayılarak karar alınamaz”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Great Sea Interconnector” projesine ilişkin yeni gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Türklerin enerji ve deniz yetki alanları gibi konularda yok sayılmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Erhürman, seçim döneminden önce de bu projeye yönelik tepkilerini dile getirdiklerini hatırlatarak, “Kıbrıslı Türkler bu adadaki iki eşit kurucu ortaktan biridir. Egemenlik haklarımız göz ardı edilerek, irademiz dışında karar alınması mümkün değildir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Güney Kıbrıs lideri Nikos Hristodulidis’in bir yandan kapsamlı çözüm görüşmelerine başlama çağrısı yaparken, diğer yandan Kıbrıslı Türklerin dışlandığı yeni enerji girişimlerinde yer almasını “samimiyet testi açısından olumsuz bir işaret” olarak niteledi.

Erhürman açıklamasında, “Kıbrıs’ta çözüm için öncelikle bir çözüm atmosferine ihtiyacımız var. Bu atmosfer, Kıbrıs Türk halkı görmezden gelinerek yapılan adımlarla oluşturulamaz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, çözüm sürecine zarar verecek hiçbir adımı görmezden gelmeyeceklerini belirterek, “Adada çözüm atmosferinin oluşması için çabalarımız sürecek, ancak bu atmosferi zedeleyen girişimleri de açıkça dile getirmeye devam edeceğiz” dedi.

