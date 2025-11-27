  • BIST 10996.28
SON DAKİKARum basını: Hristodulidis’in açıkladığının aksine Güney Kıbrıs, IMEC koridorunun bir parçası değil

Erhürman: “Kıbrıslı Türklerin iradesi yok sayılarak atılan adımlar kabul edilemez”

Erhürman, Kıbrıslı Türklerin çözüm istediğini, çözüm sürecine kadar olan dönemde yok sayılmayı kabul etmediğini, tek taraflı adımların barışa katkı yapmadığını açıkça ortaya koyduğunu ve dünyayla buluşma çabasını tüm imkanlarla sürdüreceğini dile getirdi.
Erhürman: “Kıbrıslı Türklerin iradesi yok sayılarak atılan adımlar kabul edilemez”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs basınında son günlerde yer alan haber ve yorumlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Erhürman, özellikle Lübnan ile imzalanan anlaşmanın, adanın iki eşit ortağından biri olan Kıbrıslı Türklerin iradesi yok sayılarak yapılmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Erhürman, daha önce sıkça dile getirdiği bir noktaya Kıbrıs Rum basınında yeniden dikkat çekildiğini belirterek, müzakere masasının dışında da uluslararası platformlarda girişimlerde bulunacaklarını hatırlattı. Avrupa Birliği, Türk Devletleri Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı nezdinde çalışmalar yürütüleceğini söyleyen Erhürman, bu açıklamalarının Rum basınının bazı kesimlerinde “çözüm niyeti olmadığı” yönünde eleştirilere konu olduğunu ifade etti.

Kamuoylarının tutumunun süreçte belirleyici olduğuna işaret eden Erhürman, müzakere masasında oturulurken Kıbrıs Rum liderliğinin Kıbrıslı Türklerin iradesi olmadan tüm ada adına anlaşmalar imzalamaya devam etmesinin adil olmadığını söyledi. Öte yandan, Kıbrıs Türk tarafının da dünyaya kapanmasının doğru olmayacağını belirten Erhürman, “Bu, statükonun sürmesini isteyen bir yaklaşımdır; biz bunu kabul etmiyoruz” dedi.

Yeni dönemin temel yaklaşımını dört başlıkta özetleyen Erhürman, Kıbrıslı Türklerin çözüm istediğini, çözüm sürecine kadar olan dönemde yok sayılmayı kabul etmediğini, tek taraflı adımların barışa katkı yapmadığını açıkça ortaya koyduğunu ve dünyayla buluşma çabasını tüm imkanlarla sürdüreceğini dile getirdi.

Erhürman, “Her platformda, sabırla, soğukkanlılıkla ve kararlılıkla anlatmaya devam edeceğiz” ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.

