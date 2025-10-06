  • BIST 10809.03
Erhürman: Nüfus ve nüfus politikası artık bizim için olmazsa olmaz bir mesele haline geldi

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Lefkoşa Otobüs Terminalinde, otobüs şoförleriyle bir araya geldi, Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı.
Cuhmuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’a, CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın ile birçok milletvekili de eşlik etti. Erhürman ziyarette yaptığı konuşmada, beş bomboş yılın geride kaldığına dikkat çekti ve “Hep birlikte yürüyecek, hep birlikte kazanacağız” ifadelerini kullandı.

“Gelin yol arkadaşı olalım”
Ziyarette konuşan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, beş bomboş yılın geride kaldığını dikkat çekti. Beş yılda ne içeride ne de dışarıda bir şey yapıldığının altını çizen Erhürman, Cumhurbaşkanlığının görevlerini anımsattı, içeride de yapılması gereken birçok şeyin olduğuna işaret etti. “Nüfus ve nüfus politikası artık bizim için olmazsa olmaz bir mesele haline geldi” diyen Erhürman, gençlerin gözlerini göç yollarına dikatiğine dikkat çekti. Tufan Erhürman, “Bu memleket çetelerin ortada dolaştığı, iş insanlarının, gazetecilerin tehditlere maruz kaldığı bir memleket olamaz” diye konuştu. “Gelin yol arkadaşı olalım, bu ülkeyi artık doğru, dürüst yönetelim” çağrısında bulunan Erhürman, Cumhurbaşkanlığında ciddiyet vaat etti. Ülkede bir grup insanın Türkiye’ye gidemediğini, bazı insanların güneye geçemediğini, bazı insanların ise dünyanın hiçbir yerine gidemediğini anımsatan Erhürman, “İnşa edilmeye çalışılan ‘hapishane duvarları’ 19 Ekim’den sonra yıkılacak ve bu halk dünyayla buluşacak” diye konuştu.

 

