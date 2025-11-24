  • BIST 10906.22
Erhürman, Öğretmenler Günü'nü kutladı

Erhürman, Öğretmenler Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.
Erhürman, Öğretmenler Günü’nü kutladı

“Merkeze çocuklarımızı alarak, öğretmenlerimizle birlikte sorunlara çare üretmek boynumuzun borcu” ifadelerini kullanan Erhürman, mesajında şunları kaydetti:

“Eğitimde, alt yapıdan tutun da fırsat eşitliğine, müfredata, oradan sisteme, kalabalık sınıf ve okullara, ana dili Türkçe olmayan çocuklarımızın ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerimizin ihtiyaçlarına kadar pek çok sorunumuz var.

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin öğretmensiz bir eğitim/öğretim mümkün olmadığı gibi, sorunlar hangi boyutta olursa olsun öğretmensiz çözüm üretmek de mümkün değil.

Merkeze çocuklarımızı alarak, öğretmenlerimizle birlikte sorunlara çare üretmek boynumuzun borcu.

Not: Daha önce birkaç kez paylaştım bu fotoğrafı… Bugün artık faaliyette olmayan Küçük Kaymaklı İlkokulu’nda biri bana birinci sınıfta okumayı öğreten Melek Bozkurt, diğeri son sınıfta kitaplar hediye ederek okumayı sevdiren Hasan Bozkurt. Okumayı öğreten de, okumayı sevdiren de asla unutulmaz!

Onlarla birlikte, bin bir sorunla boğuşarak çocuklarına verebileceklerinin en iyisini vermek için canla başla çalışan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü yürekten kutlarım.”

