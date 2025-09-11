  • BIST 10547.4
Erhürman: Söz konusu bir davaysa hukukçu benim

Erhürman: Söz konusu bir davaysa hukukçu benim

Erhürman, “Bu kişi değil, dava seçimidir” iddialarıyla ilgili konuştu ve “Söz konusu bir davaysa hukukçu benim” ifadelerini kullandı
Erhürman: Söz konusu bir davaysa hukukçu benim

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Bu kişi değil, dava seçimidir” iddialarıyla ilgili konuştu ve “Söz konusu bir davaysa hukukçu benim” ifadelerini kullandı.

Hakikat Web TV’de Ümit Bahşi’nin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Anlatacak bir şeyiniz yoksa, görevde olmayan rakibiniz üzerinden propaganda yürütüyorsanız, bu sizin hem geçmişe dair hikâyeniz olmadığını hem de geleceğe dair vizyonunuz bulunmadığını gösterir” dedi.

