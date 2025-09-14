  • BIST 10372.04
Erhürman: Turizme ilişkin aktif bir mekanizma devreye girecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Lapta bölgesindeki  bir grup turizm paydaşıyla bir araya geldi ve Cumhurbaşkanlığı vizyonunu anlatma fırsatı yakaladı.
Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Bizim istikrarlı bir şekilde toplanacak ve gerçekten turizmcilerden oluşacak bir yapıyla bu işi programlamamız gerekiyor. Bu planlamanın da takipçisi olmamız lazım. Ben kendi adıma, bu işe ilişkin aktif bir mekanizmanın devreye girmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen toplantıya Erhürman’a CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat ile bazı milletvekilleri eşlik etti.

 

Erhürman: Cumhurbaşkanlığı bu memleketin dünyaya merkezden açılabilen tek yeridir

Görüşmede konuşan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, turizmle ilgili yıllardır aynı şeylerin söylendiğini belirtti. Turizmin çeşitlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Erhürman, “Ülkemiz en pahalı ülkelerden biri haline geldi. Yerli turistimiz bile güneye kaymaya başladı” dedi. “Turist hem direkt sefer bulamayacak, hem daha pahalı bir ülkeye gelecek, hem daha pahalı bilet bulacak, hem de tanıtım yapılmayacak. Euro 48 TL iken, nasıl oldu da güney 3,5 yılda bizden daha ucuz hale geldi?” diye soran Erhürman, yapılması gerekenleri sıraladı. Cumhurbaşkanlığı vizyonuyla ilgili de bilgi veren Erhürman, Cumhurbaşkanlığının halkın evi olacağına vurgu yaptı. Tufan Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı dediğimiz yer, bu memleketin dünyaya merkezden açılabilen tek yeridir. Cumhurbaşkanlığının turizm komitesi de, danışmanları da var. O hâlde siz iddiaya sahipsiniz; turizm alanında da bir şey yapacağım iddiasındasınız demektir. Peki son beş yılda turizmle ilgili ne yapıldı? Cevap bulamıyoruz” dedi.

 

“İstikrarlı bir şekilde toplanacak aktif bir mekanizma”

“Bizim istikrarlı bir şekilde toplanacak ve gerçekten turizmcilerden oluşacak bir yapıyla bu işi programlamamız gerekiyor. Bu planlamanın da takipçisi olmamız lazım. Ben kendi adıma, bu işe ilişkin aktif bir mekanizmanın devreye girmesi gerektiğini düşünüyorum” diyen Erhürman, liyakatın önemine işaret etti. Son beş yılda tek bir geçiş noktası bile açılmadığını hatırlatan Erhürman, var olan geçiş noktalarının da eziyete dönüştüğünü belirtti. Erhürman, “Bu halkın, bu halkın çocuklarının, gençlerinin, sporcularının, iş, kültür, sanat, bilim insanlarının dünyayla buluşması için gece gündüz çalışacağız” diye konuştu. “Diplomasi yalnızca Cumhurbaşkanı’nın ve devletin resmi kurum ve görevlilerinin yürüteceği bir iş değildir. Sanatçılarımız da, sporcularımız da, iş insanlarımız da, bilim insanlarımız da diplomasinin parçası haline gelecek, diplomasi ve diyalog her düzeyde, aralıksız biçimde sürdürülecektir” diyen Erhürman, diyaloğun önemine dikkat çekti.

 

Talat: Halkın her kesimiyle buluşarak yolumuza devam ediyoruz

Toplantıda konuşan CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, “Seçim dönemindeyiz. Çok yoğun bir süreçten geçiyoruz. Halkın her kesimiyle, her sektörle buluşmaya çalışıyoruz” dedi. Cumhurbaşkanlığı makamında nelerin yapılması gerektiğiyle ilgili görüş alışverişine önem verdiklerine işaret eden Ongun Talat, çalışmaya devam edeceklernin altını çizdi.

