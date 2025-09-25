Erhürman, Türkiye’den gelen gazetecilerle bir araya geldi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Türkiye’den gelen bir grup gazeteciyle buluştu. Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı’nın yanı sıra Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, T24’ten Barçın Yinanç ve Buse Söğütlü, Halk TV program yapımcısı Hilmi Hacaloğlu, Tele1 TV program yapımcısı Yıldız Yazıcıoğlu, Habertürk TV Diplomasi Muhabiri Emre Karaca, AP Diplomasi Muhabiri Suzan Frazer ve Anka Haber Ajansı’ndan Hande Öztürk görüşmede hazır bulundu. Erhürman’a CTP Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ve Basın, Yayın, Propaganda Sekreteri Ürün Solyalı eşlik etti.

Cumhurbaşkanlığı vizyonunu Türkiye’den gelen gazetecilerle paylaşan Erhürman, Kıbrıs sorunu ve bölgesel gelişmelerle ilgili de konuştu.