  • BIST 10924.53
  • Altın 5434.57
  • Dolar 42.2012
  • Euro 48.9013
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKeltlerden Azteklere: Cadılar Bayramı'nın kökenleri

Erhürman'a yaklaşık 1 ay sonra Ankara'dan randevu

» »
Erhürman, Perşembe günü Erdoğan ile bir araya gelecek
Erhürman'a yaklaşık 1 ay sonra Ankara'dan randevu

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ilk yurt dışını ziyaretini Türkiye'ye yapacak. Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi beklenen Erhürman, ziyaret kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak.

 Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Erhürman, önümüzdeki hafta perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Ziyaret kapsamında Erhürman'ın bir dizi temasta bulunması bekleniyor.

Erhürman, 19 Ekim'de yapılan ve sekiz adayın yarıştığı seçimde oyların yüzde 62,76'sını alarak Cumhurbaşkanı seçilmişti. Ankara'nın desteklediği ve iki devletli çözümü savunan eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise oyların yüzde 35,81'ini almıştı. 

ankahaber ajansı

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • LTB Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında yer alan etkinliğe destek verdi07 Kasım 2025 Cuma 15:03
  • Politis Gazetesi: Türk analistler “Tayvan statüsü” görüyor07 Kasım 2025 Cuma 14:59
  • KIB-TEK: “Tozlu hava ve nem, yüksek gerilim hatlarında kısa devreye yol açtı”07 Kasım 2025 Cuma 14:57
  • Ani ve gayri tabii ölüm07 Kasım 2025 Cuma 14:42
  • Holguin Aralık’ta ada’da: Liderlerle görüşme takvimi netleşiyor07 Kasım 2025 Cuma 14:40
  • İskele’de evinde tabanca ve uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı07 Kasım 2025 Cuma 14:39
  • Elektrik kesintisi skandalı! KKTC 6 saat elektriksiz kaldı!07 Kasım 2025 Cuma 14:36
  • 5 Kıbrıslı Rum Askeri Mahkeme'deki davadan beraat etti07 Kasım 2025 Cuma 14:29
  • Feriha Yiğittürk: Adalet yerini bulana kadar bir adım geri atmayacağız!06 Kasım 2025 Perşembe 21:26
  • DAÜ, “Yapay Zeka ve Toplum Manifestosu” yayınladı06 Kasım 2025 Perşembe 18:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti