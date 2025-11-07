Erhürman'a yaklaşık 1 ay sonra Ankara'dan randevu

Erhürman, Perşembe günü Erdoğan ile bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ilk yurt dışını ziyaretini Türkiye'ye yapacak. Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi beklenen Erhürman, ziyaret kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Erhürman, önümüzdeki hafta perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Ziyaret kapsamında Erhürman'ın bir dizi temasta bulunması bekleniyor.

Erhürman, 19 Ekim'de yapılan ve sekiz adayın yarıştığı seçimde oyların yüzde 62,76'sını alarak Cumhurbaşkanı seçilmişti. Ankara'nın desteklediği ve iki devletli çözümü savunan eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise oyların yüzde 35,81'ini almıştı.

ankahaber ajansı