Erhürman’dan Kadın Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kadın Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kadına karşı şiddet de, eşitsizlik de, ayrımcılık da medeniyetten uzaklaşma işaretleridir.

Bu, tek tek insanlar açısından da, bunları önlemek için gerekli mekanizmaları kuramayan, çalıştıramayan, gerekli eğitimi veremeyen devlet açısından da böyledir.

Kadın Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü hepimize ve en çok da yönetme konumunda olan bizlere, şiddetin önlenmesi, eşitsizliklerin, ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve uygarlık için çok daha fazla ve hep birlikte çalışmak zorunda olduğumuzu hatırlatmalı…”