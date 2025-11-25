  • BIST 10892.95
  • Altın 5629.38
  • Dolar 42.4404
  • Euro 49.0329
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKARum basını: Hristodulidis’in açıkladığının aksine Güney Kıbrıs, IMEC koridorunun bir parçası değil

Erhürman’dan Kadın Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı

» »
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kadın Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.
Erhürman’dan Kadın Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kadın Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kadına karşı şiddet de, eşitsizlik de, ayrımcılık da medeniyetten uzaklaşma işaretleridir.

Bu, tek tek insanlar açısından da, bunları önlemek için gerekli mekanizmaları kuramayan, çalıştıramayan, gerekli eğitimi veremeyen devlet açısından da böyledir.

Kadın Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü hepimize ve en çok da yönetme konumunda olan bizlere, şiddetin önlenmesi, eşitsizliklerin, ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve uygarlık için çok daha fazla ve hep birlikte çalışmak zorunda olduğumuzu hatırlatmalı…”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kooperatif Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı oybirliğiyle kabul edildi24 Kasım 2025 Pazartesi 18:36
  • Mağusa'nın acı günü... İsmail Halit Gündost vefat etti24 Kasım 2025 Pazartesi 17:58
  • Yeşilırmak’ta Feci Kaza: 68 Yaşındaki Halil Akar Hayatını Kaybetti24 Kasım 2025 Pazartesi 17:57
  • Fatoş Horuz serbest bırakıldı24 Kasım 2025 Pazartesi 16:38
  • UniLig devam ediyor... UKÜ-DAÜ mücadelesinden UKÜ galip ayrıldı..68-6524 Kasım 2025 Pazartesi 16:23
  • Erhürman, Öğretmenler Günü’nü kutladı24 Kasım 2025 Pazartesi 15:19
  • CTP: Basın özgürlüğünü hedef alan tehditlerin karşısındayız24 Kasım 2025 Pazartesi 15:18
  • Kanunsuz avlanan 5 kişiye yasal işlem24 Kasım 2025 Pazartesi 15:00
  • Larnaka’da darp ve kaçırma girişimi: Şüpheliler tutuklandı24 Kasım 2025 Pazartesi 12:49
  • Memur-Sen, ambulans şoförü Ömer Tabur’a yapılan saldırıyı kınadı24 Kasım 2025 Pazartesi 12:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti