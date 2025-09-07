Erhürman’dan Üstel’in sözlerine tepki: “Gençlerimizin emeği torpile kurban edilmeyecek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel’in Kamu Hizmeti Komisyonu sınavına ilişkin söylediği “Yazılıyı geçsinler, sözlüde Cumhurbaşkanımızla elimizden gelen desteği veririz” sözlerine sert tepki gösterdi.

Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu ifadelerin gençlerin geleceğini ve kurumlara olan güveni zedelediğini belirtti. “Bunu söylediğiniz anda Kamu Hizmeti Komisyonu’na güveni sarsarsınız. Çocuklarımızın adil değerlendirmeye tabi tutulacaklarına olan inancını bitirirsiniz” dedi.

Liyakat ve adaletin toplumun temel ihtiyacı olduğunu vurgulayan Erhürman, “Bugüne kadar kızdıkları Cumhurbaşkanı’nın içeride işi yok dememiz değil, liyakati hakim kılacağız sözümüzmüş” ifadelerini kullandı.

CTP lideri, gençlere seslenerek, “Hiçbir gencimiz endişe etmesin. Yurdundan umudunu kesmesin. 19 Ekim’den sonra liyakat, adalet ve eşitlik belirleyici olacak. Hiç kimsenin hakkı yenmeyecek” mesajını verdi.