Erkut Şahali: “CTP’yi yeni döneme taşımak ve halkın iktidarını kurmak için adayım”

Şahali, açıklamasında, 19 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçiminde halkın güçlü desteğiyle Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından partinin yeni bir döneme girdiğini belirterek, bu dönemin CTP’nin köklü değerleriyle aydınlık bir geleceğe yürüyeceği, halkın güveniyle özgüvenini büyüteceği ve hükümeti devralacağı bir süreç olacağına inandığını ifade etti.

“CTP, bu ülkenin demokrasisinin, emeğinin, adaletinin ve barış umudunun en güçlü güvencesidir” diyen Şahali, partinin birliğini, dinamizmini ve toplumsal etkisini büyütmek için göreve talip olduğunu vurguladı.

Şahali, “Halkımızın özne olduğu siyaseti yeniden güçlendirmek, temiz, adil, şeffaf, hesap soran ve emeğin değerini en üste koyan bir düzeni yeniden inşa edip halkın hizmetine sunmak için bu göreve adayım” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni, tarihinden aldığı güç ve tüm kadroların katkısıyla geleceğin iktidarına taşıyacaklarını belirten Şahali, “Bu adaylık bir makam arayışı değil; partimize, halkımıza ve ülkemize daha güçlü bir gelecek kurma kararlılığının ifadesidir” dedi.

Şahali, kurultayda yarışacak diğer adaylara da başarılar dileyerek, “Bu kurultayın örnek bir demokrasi şöleni olacağından ve hem partimiz hem de halkımız için büyük bir kazanım yaratacağından eminim. Yine birlikte başaracağız, yine birlikte değiştireceğiz” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.