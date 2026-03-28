İsrail, Lübnan'ın güneyini işgal edecek

Eski Rum Dışişleri Bakanı Markulli: Federasyon savunurken "Kıbrıs Cumhuriyeti"ne dönün demek çelişkili

Kıbrıs sorunu konusunda ortaya konan söylemlerin çelişkili ve federal çözüm çerçevesiyle uyumsuz olduğunu savundu.
Eski Rum Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rum liderliğinin Kıbrıs sorunu konusundaki söylemlerini eleştirdi.

Markulli, Kıbrıslı Türklere yönelik “kibirli ve küçümseyici” bir dil kullanıldığını savunarak, bu yaklaşımın geçmişte olduğu gibi bugün de sürdüğünü ifade etti. Hem eski Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’in hem de mevcut Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis’in benzer bir söylem benimsediğini belirten Markulli, bu tutumun yeniden birleşmiş federal bir devlette “gelecekteki ortaklara” yönelik olduğunu kaydetti.

Kıbrıs sorununun çözümü için iki bölgeli, iki toplumlu ve siyasi eşitliğe dayalı federasyon hedefinin benimsendiğini hatırlatan Markulli, buna rağmen Kıbrıslı Türklerin 1960 Anayasası çerçevesinde "Kıbrıs Cumhuriyeti"’ne “geri dönmesi” yönündeki çağrıların bu çerçeveyle çeliştiğini savundu.

1977 yılından itibaren üniter devlet çözümünün mümkün olmadığının kabul edilerek federal çözüme geçildiğini vurgulayan Markulli, mevcut açıklamaların bu uzlaşıyla bağdaşmadığını ifade etti. Bu tür söylemlerin, siyasi taahhütlerle çeliştiğini ve gerçek niyetler konusunda soru işareti yarattığını belirtti.

Markulli, söz konusu açıklamaların aşırı sağ çevrelerin beklentilerine yakınlaşma amacı taşıdığı görüşünü de dile getirdi.

Paylaşımında geçmiş açıklamalara da atıfta bulunan Markulli, eski Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’in 23 Eylül 2021’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Kıbrıslı Türklere, 1960 Anayasası çerçevesinde devlet kurumlarına geri dönme çağrısı yaptığını hatırlattı.

Ayrıca Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis’in 25 Mart 2026 tarihinde yaptığı bir açıklamada, Kıbrıslı Türklerin İngiliz üsleri konusundaki müzakerelerde söz sahibi olabilmeleri için “önce Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dönmeleri gerektiğini” ifade ettiğini aktardı.

