Gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Türkiye'de spor dünyasının usta yazarlarından duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti.
Gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Türkiye'de spor dünyasının usta yazarlarından, duayen gazeteci Faik Çetiner yaşamını yitirdi. 

Çetiner'in vefatı tüm sevenlerini yasa boğdu. 

FAİK ÇETİNER KİMDİR?

1956'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Basın hayatına 1975 yılında Tercüman gazetesinde adım attı. 15 yıl burada çalıştıktan sonra 1990 yılında Meydan gazetesine geçti.

1994 yılında Kanal 6 ekranlarında Bizim Stadyum isimli programı hazırlayıp sunmaya başladı. Yayın hayatı 19 sene süren program, HBB, ATV, TRT 1, Flash TV, Cine5, Kanaltürk, TV8, Habertürk ve Ekotürk ekranlarında yayınlandı.

Son olarak Faik Çetiner Fanatik gazetesinde gazetecilik hayatını sürdürüyordu.

2023 yılında kalp krizi geçiren ve by-pass ameliyatı olan Faik Çetiner, 25 Ekim 2025 tarihinde hayatını kaybetti.

