“Gazetecilere Yönelik Tehditler Kabul Edilemez”

Ülkemizde son dönemde artan organize suç faaliyetleri, iş insanları ve galericilerin ardından şimdi de gazetecileri hedef almaya başladı. Zor şartlar altında görev yapan basın mensupları, bu kez bir haraç çetesinin tehditleriyle karşı karşıya kaldı.

Gazeteci Pınar Barut, eşi ve eşinin çocuklarının, çete mensupları tarafından gönderilen mesajlarla ölümle tehdit edildiği, aileden para talep edildiği ve bunun için iki günlük süre verildiği ortaya çıktı. Çete üyeleri, istenen para verilmediği takdirde “silahların konuşacağı” yönünde açık ve doğrudan bir tehdit savurdu.

Bu tehditlerin, polisin “Huzur Operasyonu” adı altında çok sayıda hak ihlali iddiasının gündeme geldiği gecede başlaması, ülkede güvenlik duygusunun ne kadar sarsıldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Sokaklarda tetikçilerin rahatça dolaşabildiği bir ortamda acil ve etkili güvenlik önlemleri alınması gerektiği açıktır.

Basın Emekçileri Sendikası olarak yaptığımız görüşmeler sonucunda, polis tarafından Pınar Barut ve ailesine yönelik bazı güvenlik tedbirlerinin alındığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu süreçte önceliğimiz, meslektaşımız ve ailesinin güvenliğinin tam olarak sağlanmasıdır.

Ancak yalnızca kınama açıklamalarıyla yetinmek, her seferinde yeni tehditlere zemin hazırlamaktadır. Toplum olarak “kınama dönemi” geride bırakılmalı; gazetecilere, iş insanlarına, yurttaşlara ve kamu güvenliğine yönelen bu saldırıların kökünü kazıyacak radikal, bütünlüklü ve sonuç odaklı adımlar süratle hayata geçirilmelidir.

Basın Emekçileri Sendikası olarak süreci yakından takip etmeye, meslektaşımızın yanında durmaya ve basın özgürlüğüne yönelik her türlü saldırıya karşı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Saygılarımızla,

Basın Emekçileri Sendikası