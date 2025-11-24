  • BIST 10835.52
  • Altın 5544.211
  • Dolar 42.4418
  • Euro 48.9707
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKARum Basını: GSI projesi EastMed gibi kağıt üzerinde kalabilir

“Gazetecilere Yönelik Tehditler Kabul Edilemez”

» »
Basın Emekçileri Sendikası’ndan Pınar Barut’a Yönelik Ölüm Tehditlerine Sert Tepki
“Gazetecilere Yönelik Tehditler Kabul Edilemez”

Ülkemizde son dönemde artan organize suç faaliyetleri, iş insanları ve galericilerin ardından şimdi de gazetecileri hedef almaya başladı. Zor şartlar altında görev yapan basın mensupları, bu kez bir haraç çetesinin tehditleriyle karşı karşıya kaldı.

Gazeteci Pınar Barut, eşi ve eşinin çocuklarının, çete mensupları tarafından gönderilen mesajlarla ölümle tehdit edildiği, aileden para talep edildiği ve bunun için iki günlük süre verildiği ortaya çıktı. Çete üyeleri, istenen para verilmediği takdirde “silahların konuşacağı” yönünde açık ve doğrudan bir tehdit savurdu.

Bu tehditlerin, polisin “Huzur Operasyonu” adı altında çok sayıda hak ihlali iddiasının gündeme geldiği gecede başlaması, ülkede güvenlik duygusunun ne kadar sarsıldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Sokaklarda tetikçilerin rahatça dolaşabildiği bir ortamda acil ve etkili güvenlik önlemleri alınması gerektiği açıktır.

Basın Emekçileri Sendikası olarak yaptığımız görüşmeler sonucunda, polis tarafından Pınar Barut ve ailesine yönelik bazı güvenlik tedbirlerinin alındığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu süreçte önceliğimiz, meslektaşımız ve ailesinin güvenliğinin tam olarak sağlanmasıdır.

Ancak yalnızca kınama açıklamalarıyla yetinmek, her seferinde yeni tehditlere zemin hazırlamaktadır. Toplum olarak “kınama dönemi” geride bırakılmalı; gazetecilere, iş insanlarına, yurttaşlara ve kamu güvenliğine yönelen bu saldırıların kökünü kazıyacak radikal, bütünlüklü ve sonuç odaklı adımlar süratle hayata geçirilmelidir.

Basın Emekçileri Sendikası olarak süreci yakından takip etmeye, meslektaşımızın yanında durmaya ve basın özgürlüğüne yönelik her türlü saldırıya karşı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Saygılarımızla,
Basın Emekçileri Sendikası

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne'de oto galeri kundaklama! İşte detaylar...24 Kasım 2025 Pazartesi 10:20
  • Genel Kurul bugün toplanacak24 Kasım 2025 Pazartesi 10:16
  • "Huzur Operasyonu" bilançosu 59 Tutuklu ,1492'ye dava!24 Kasım 2025 Pazartesi 10:05
  • KKTC'de Gazetecilere ölüm tehdidi!24 Kasım 2025 Pazartesi 10:01
  • Bu hafta hava nasıl oılacak?24 Kasım 2025 Pazartesi 09:47
  • Erhürman,20 yaşındaki "vatansız" kadın olayıyla ilgili açıklama yaptı23 Kasım 2025 Pazar 20:27
  • Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı23 Kasım 2025 Pazar 18:36
  • Reynar: Kameralar eşliğinde, adeta taciz edercesine bir gösteriyle dönüştürmek doğru değil.23 Kasım 2025 Pazar 18:09
  • Avukat Cemre İpçiler: Dün geceki operasyon güven yaratmaktan çok güç gösterisine dönüşmüştür23 Kasım 2025 Pazar 18:08
  • Medya Etik Kurulu'ndan "huzur operasyonu" konusunda uyarılar23 Kasım 2025 Pazar 12:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti