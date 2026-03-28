Gazimağusa’da sahte para operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Gazimağusa Serbest Liman Bölgesi’nde düzenlenen operasyonda farklı para birimlerinde sahte olduğu değerlendirilen banknotlar ele geçirildi. Olayla bağlantılı 4 kişi tutuklandı.
Gazimağusa Serbest Liman Bölgesi’nde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda sahte olduğu değerlendirilen çeşitli banknotlar ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 12.50 sıralarında Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda, S.K. (E-45) kullanımındaki araçta, yolcu olarak bulunan Ü.Ç. (E-33), A.Y.Ç. (K-40) ve S.A. (E-16) ile birlikte arama yapıldı.

Aramada, Ü.Ç. ve A.Y.Ç.’nin tasarruflarında sahte olduğuna inanılan 40 adet 100’lük Euro, 10 adet 100’lük Amerikan Doları, 10 adet 50’lik Amerikan Doları, 36 adet 200’lük Türk Lirası ve 2 adet 50’lik Türk Lirası banknot ile 5 cep telefonu emare olarak alındı.

Olayla bağlantılı söz konusu şahıslar tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

