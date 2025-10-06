  • BIST 10809.03
Gazimağusa'daki eğlence yerine silahlı saldırıyla ilgili tutuklu sayısı 6 oldu

Gazimağusa’da 1 Ekim’de iki eğlence mekânına tabanca ile ateş açılmaya çalışılması olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı altı oldu.
Olayla ilgili yürütülen kovuşturma çerçevesinde dün Ü.Y (E-45) ve C.A.A (E-19) isimli şahısları tutuklayan polis, olayın olduğu gün E.D.(E-23), D.K.(E-22) ve M.Ö.S.'ü(E-41); 2 Ekim’de de P.A.G.’yi (E-20) yakalamıştı.

-Olay

Gazimağusa’da 1 Ekim akşamı İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren iki eğlence mekanının önüne gelen kimliği meçhul erkek bir şahıs, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu tabanca ile konu mekanlara doğru ateş etmeye çalışmıştı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, olayda zanlı olarak aranan E.D.(E-23), suç ortağı D.K.(E-22) ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.Ö.S.(E-41) tutuklanmış; olayda kullanıldığına inanılan bir adet 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve içerisinde takılı toplam 9 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alınmıştı.

Yapılan ileri soruşturma kapsamında ise, tabanca, şarjör ve mermiler Gazimağusa’da bir arazide bulunmuştu.

 

