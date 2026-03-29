Girne-Tatlısu Anayolu’nda Trafik Kazası: 3 Yaralı

Polis açıklamasına göre, Girne istikametine doğru seyreden Muhammad Mubashir (36) yönetimindeki RM 570 plakalı panelvan araç, sürücünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçti. Bu sırada karşı istikametten gelmekte olan Özcan Ölmez (61) yönetimindeki TRH 034 plakalı otobüsün sağ yan kısmına çarptı.

Kazada her iki araç sürücüsü ile otobüste yolcu olarak bulunan Timothy Ifeanyi Opara (44) yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.