Girne ve Serdarlı’da dün iki kişi aniden rahatsızlanarak hayatını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre Girne’de sakin Barry Michael Hardy (E-75), dün 14.00 sıralarında evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Doktor tarafından yapılan fiziki muayenede darp veya cebir izine rastlanmadı, ölüm sebebi otopsi raporunun ardından belli olacak.

Serdarlı’da ani ve gayrı tabii ölüm

Serdarlı’da dün akşam 20.00 sıralarında Serkan Kanmaz (E-44) evinde aniden rahatsızlandı ve ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Görevli doktorun fiziki muayenesinde darp veya cebir izine rastlanmadığını belirttiği Kanmaz’ın ölüm nedeni otopsi raporuyla belirlenecek.

