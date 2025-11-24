Girne'de oto galeri kundaklama! İşte detaylar...

  • BIST 10835.52
Girne’de Galeri Kundaklandı: Tehdit Altındaki İşletmeye Saldırı, Zanlılar Kısa Sürede Yakalandı

Girne’de sabahın erken saatlerinde bir araç galerisi kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı. Edinilen bilgilere göre, söz konusu işletme bir süre önce son dönemde adı sıkça gündeme gelen bir çete tarafından tehdit edilmişti.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kameraları ve çevre araştırmaları doğrultusunda harekete geçerek kundaklama şüphelisi iki kişiyi yaklaşık iki saat içinde tespit ederek gözaltına aldı.

Benzer eylemlerde olduğu gibi hızlı hareket eden polis ekiplerinin operasyonu başarıyla sonuçlandırdığı, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.

