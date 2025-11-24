  • BIST 10835.52
Girne'de Sağlık Çalışanına Şiddet: Ambulans Şoförünün Burnu Kırıldı, Zanlı 3 Gün Daha Tutuklu

Girne’de Sağlık Çalışanına Şiddet: Ambulans Şoförünün Burnu Kırıldı, Zanlı 3 Gün Daha Tutuklu

Müdahaleyi Beğenmedi, Şiddete Başvurdu
Girne’de Sağlık Çalışanına Şiddet: Ambulans Şoförünün Burnu Kırıldı, Zanlı 3 Gün Daha Tutuklu

KKTC’de bir sağlık çalışanına yönelik gerçekleşen ağır şiddet olayı, sağlık camiasında ve toplumda büyük tepki yarattı. Girne’de turist statüsündeki 25 yaşındaki Ardağ Gülbeyaz’ın ambulans şoförü Ömer Tabur’a saldırarak burnunu kırması, sağlık çalışanlarının güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıdı.

Müdahaleyi Beğenmedi, Şiddete Başvurdu

Olay, Karaoğlanoğlu’nda bir bankanın otoparkında gece saat 01.10 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu belirtilen Gülbeyaz, 112 acil ekiplerinin yeğenine yaptığı müdahaleyi yetersiz bularak sinir krizi geçirdi. Ambulans şoförü 56 yaşındaki Ömer Tabur ile tartışan zanlı, kısa sürede agresifleşerek saldırıya geçti.

Gülbeyaz, Tabur’un tişörtünü yırttıktan sonra yüzüne attığı yumrukla burnunu kırdı. Saldırı sonucu Tabur’un dudağında çatlak, sırtında sıyrıklar oluştu; aldığı darbeler nedeniyle kafa travması geçiren sağlık çalışanı hastanede tedavi altına alındı.

Gözaltında da Saldırgan Tavırlar Sürdü

Olay yerine gelen polis ekipleri, Gülbeyaz’ı gözaltına almak istedi ancak zanlının saldırgan tutumu devam etti. Polis memuru Zafer Yıldız’ın mahkemede aktardığı bilgilere göre, zanlı getirildiği RHA 4163 plakalı polis aracının tutuklu bölümündeki kapıyı ayaklarıyla defalarca tekmeleyerek kilit mekanizmasını kırdı. Araçtaki hasarın boyutunun belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Alkollü, İşsiz ve Turist Statüsünde

Polis memuru Yıldız’ın açıklamasına göre, zanlı Türkiye vatandaşı olup KKTC’de işsiz ve turist statüsünde bulunuyor. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 5 kişinin ifadesi alındı, 3 kişinin daha ifadeye çağrılacağı öğrenildi.

Gülbeyaz’ın “vahim zarar”, “ciddi darp”, “kasti hasar”, “sarhoşluk”, “rahatsızlık” ve “uygunsuz hareket” suçlarından tutuklandığı belirtildi.

Mahkemeden Ek Tutukluluk

Polis, soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla zanlı için ek tutukluluk talep etti. Mahkeme, Ardağ Gülbeyaz’ın 3 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

