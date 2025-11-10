Grev hangi okullarda yapılacak? İşte açıklama...

KAMUOYUNA DUYURU, Okullarda Grev var...
İşte KTOEÖS yaptığı açıklama;
Değerli Halkımız ve Öğretmenlerimiz,
Ülkemizi bataklığa çeviren, çocuklarmıza, bize, toplumumuza gerici, çağdışı eğitimi dayatan Eğitim Bakanlığı ve UBP-DP-YDP hükümetinin baskılarına, tehditlerine, saldırılarına boyun eğmeyecek bizi bölmeye, korkutmaya, sindirmeye çalışan anlayışa karşı hep birlikte, dayanışmayla ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz.
11.11.2025 Salı (yarın) Lefkoşa Merkez ve Çevre: 9.55- 13.05
Diğer tüm bölgeler: 9.15-13.05 saatleri arasında grevde/eylemde olacağız.
Sendika Lefkoşa merkez binamızda saat 10.30’da toplanıp Eğitim
Bakanlığına ve sonrasında Başbakanlığa yürüyecegiz.
Anayasal, yasal haklarımızı, özgürlüklerimizi ele geçirmek isteyen anlayış karşısında ŞİMDİ yine direnme zamanıdır.
Tüm üyelerimize direniş ve mücadele çağrısı yaparız.
Saygılarımızla,
Selma EYLEM
Başkan
(Yönetim Kurulu a.)
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.