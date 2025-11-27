Gufi ısırınca "Aspro" hayatını kaybetti

Zeki Çeler, köpeğinin Gufi ısırması nedeniyle vefat ettiğini belirterek sosyal medyada veda paylaşımı yaptı;

“Hoşça kal Aspro…

Daha birkaç aylıktan neredeyse 10 yaşına kadar hep birlikteydik. Alfa kavgamız hiç bitmedi. İnatçımı inatçı ama bir o kadar da sevimli oğlum.

Sayende bakanlık yaptığım dönemde az laf duymadım… Hatırlayacaksınız bakanlığım dönemimde Aspro kaybolmuş ben de Facebook’da paylaşmıştım, doğal olarak haberlere de yansıyınca “Bakanın köpeği Aspro kayboldu” diye… Alta gelen bir yorum 7 sene geçmesine rağmen halen kulaklarımda;

“Köpeği idare edemedi, bakanlığı nasıl edecek”

Takip cihazı ve kısırlaştırma ile sorun çözülmüştü.

Evin şımarık oğlu, her sabah uyandığımda dışarı çıkmayı beklerken resmen benimle konuşup wou wouu wuuu, “geç kaldın kapıyı aç diye” söylenen oğlum. Dışarı çıkarkenden ilk iş komşunun evine gidip ödül bisküvisi için havladığın günler hep videolarda kaldı. Çünkü Asprom artık yok… Geride birçok fotoğraf, video ve anı bıraktın evlat. Yaşlanarak gitmeni beklerken doğanın acımasız bir parçası olan gufi seni benden aldı. Şimdi sen de Shiro’nun yanındasın. Umarım bir gün bir yerlerde yine buluşuruz. Tüm güzel anıların için teşekkür ederim benim kutup ayıcığım, goca oğlum…” ifadelerine yer verdi.