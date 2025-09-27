Güneş Onar, Birleşik Krallık ve Fransa’nın büyükelçileriyle görüştü

  • BIST 11151.2
Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Güneş Onar, Birleşik Krallık Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi James Kariuki ve Fransa Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Jay Dharmadhikari’yle görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Güneş Onar, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri’nden Birleşik Krallık Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi James Kariuki ve Fransa Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Jay Dharmadhikari’yle görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, New York temasları kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde, temmuz ayında BM Genel Sekreteri'nin ev sahipliğinde düzenlenen 5+1 gayri resmi zirve sonrası dönem ele alındı.

Görüşmelerde ayrıca, bugün yine BM Genel Sekreteri’nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum liderin katılacağı üçlü görüşmeye ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Özel Temsilci Güneş Onar’a New York temaslarında Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak, Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar ve KKTC New York Temsilciliği’nde görevli diplomat Mustafa Erçakıca eşlik ediyor.

 

