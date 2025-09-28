Güney Kıbrıs’ta seçim anketi: DİSİ ile AKEL başa baş, ELAM üçüncü sırada zirveyi takip ediyor!

Kathimerini gazetesi, Güney Kıbrıs’ta sekiz ay sonra yapılacak milletvekilliği seçimleri öncesinde yaptığı ankete yer verdi.

Kathimerini gazetesi, gazete adına “Stratego-IMR” şirketi tarafından, 12-25 Eylül tarihleri arasında, 18 yaş ve üstü, 800 kişi üzerinden yapılan anketin sonuçlarını yayımladı.

Gazete anket sonuçlarının, DİSİ ile AKEL’in birincilik için yarıştığını, ELAM’ın ise üçüncü parti konumunda olduğunu gösterdiğini yazdı.

“Gelecek hafta milletvekilliği seçimleri olsaydı hangi partiye oy verirsiniz” şeklindeki soru üzerine ankete katılanların, yüzde 21’i AKEL; yüzde 20’si DİSİ; yüzde 14’ü ELAM; yüzde 11’i ALMA; yüzde 8’i DİKO; yüze 3’ü Fidias Panayotu; yüzde 2’si Ekologlar Hareketi ve Vatandaşlar İş Birliği; yüzde 2’si VOLT; yüzde 1’i DİPA; yüzde 1’i EDEK; yüzde 1’i Aktif Vatandaşlar - Kıbrıs Birleşmiş Avcılar Hareketi şeklinde yanıt verirken; yüzde 4’ü başkalarına oy vereceğini; yüzde 6’sı kararsız olduğunu; yüzde 5’inin yanıt vermediğini; yüzde 3’nün boş-geçersiz oy kullanacağı; yüzde 3’nün ise çekimser olduğunu belirtti.

Siyasilerle ilgili olumlu ya da olumsuz görüşlerin de sorulduğu ankette, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis için yüzde 56 olumsuz, yüzde 40 olumlu,; Meclis ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu için yüzde 50 olumsuz, yüzde 42 olumlu; AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu için yüzde 50 olumsuz, yüzde 36 olumlu; DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos için yüzde 60 olumsuz, yüzde 25 olumlu; ELAM Başkanı için yüzde 58 olumsuz, yüzde 32 olumlu; EDEK Başkanı Nikos Anastasiu için yüzde 33 olumsuz, yüzde 13 olumlu; DİPA Başkanı Marios Karoyan için yüzde 67 olumsuz, yüzde 18 olumlu; Ekologlar Hareketi Başkanı Stavros Papuduris için yüzde 32 olumsuz, yüzde 32 olumlu; Avrupa Parlamentosu üyesi Fidias Panayotu için ise yüzde 72 olumsuz, yüzde 18 olumlu görüş ortaya kondu.

Mayıs 2026’daki seçimleri önemsiyor musunuz şeklinde soruya yüzde 44’ü çok; yüzde 33’ü yeteri kadar; yüzde 13’ü az, yüzde 10’u ise hiç şeklinde yanıt verdi.

"Bugünkü hükümetin performansından memnun musunuz?" sorusu karşısında yüzde 36’si hiç (memnun değilim); yüzde 34’ü az; yüzde 22’si yeteri kadar; yüzde 7’si hiç cevabını verdi.

Kıbrıs sorunu konusundaki icraatlara ilişkin memnuniyetin sorulması üzerine yüzde 39’u hiç memnun olmadığını; yüzde 31’i az; yüzde 20’si yeteri kadar; yüzde 7’si çok şeklinde yanıt verdi.

Vatandaşların en fazla kaygı duyduğu konunun ise yüzde 66 ile ekonomi-pahalılık olduğunu yazan gazete bunu; yüzde 43 ile skandallar-yolsuzluklar; yüzde 34’le Kıbrıs sorunu; yüzde 19’la mülteci sorunu; yüzde 15’le toplumsal sorunlar-sağlık-eğitim; yüzde 7’yle barınma sorunu; yüzde 7’yle Gazze-Ukrayna savaşları; yüzde 2’yle enerji meseleleri; yüzde 1 ile başkanlık seçimleri; yüzde 1 ile çevresel sorunlar-iklimsel değişiklik; yüzde 1 ile uluslararası-Avrupa sorunlarının takip ettiğini belirtti.