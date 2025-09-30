Güney'de 2026 yılı bütçesi onaylandı: Giderler 13,7, gelirler 12,6 milyar Euro olarak belirlendi

Rum maliye bakanlığı, merkezi hükümetin bütçesinde açık, genel hükümetin bütçesinde fazlalıkla 2026 yılı bütçesini onayladı. Giderler 13,7 milyar Euro, gelirler ise 12,6 milyar Euro olarak belirlendi.

Alithia gazetesi Rum maliye bakanlığının 2026 devlet bütçesini dün onayladığını yazdı.

Bütçenin merkezi hükümetin bütçesinde açık, genel hükümetin bütçesinde ise fazlalıkla onaylandığını yazan gazete, merkezi hükümetin 2026 yılında 13 milyar 700 milyon Euro gider, 12 milyar 600 milyon Euro da gelire sahip olacağına işaret etti.

Gazete maliye bakanının açıklamasına dayanarak, genel hükümetin bütçesinin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) yüzdesi olarak yüzde 3’lük bir artışa sahip olduğunu da ekledi.