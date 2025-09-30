  • BIST 11054.71
  • Altın 5118.643
  • Dolar 41.5823
  • Euro 48.904
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKABeyaz Saray, Trump'ın Gazze'de barış planını resmen açıkladı! İşte maddeler...

Güney'de 2026 yılı bütçesi onaylandı: Giderler 13,7, gelirler 12,6 milyar Euro olarak belirlendi

» »
Rum maliye bakanlığı, merkezi hükümetin bütçesinde açık, genel hükümetin bütçesinde fazlalıkla 2026 yılı bütçesini onayladı. Giderler 13,7 milyar Euro, gelirler ise 12,6 milyar Euro olarak belirlendi.
Güney'de 2026 yılı bütçesi onaylandı: Giderler 13,7, gelirler 12,6 milyar Euro olarak belirlendi

Alithia gazetesi Rum maliye bakanlığının 2026 devlet bütçesini dün onayladığını yazdı.

Bütçenin merkezi hükümetin bütçesinde açık, genel hükümetin bütçesinde ise fazlalıkla onaylandığını yazan gazete, merkezi hükümetin 2026 yılında 13 milyar 700 milyon Euro gider, 12 milyar 600 milyon Euro da gelire sahip olacağına işaret etti.

Gazete maliye bakanının açıklamasına dayanarak, genel hükümetin bütçesinin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) yüzdesi olarak yüzde 3’lük bir artışa sahip olduğunu da ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Mavi Vatan’a Norveç de geldi Türkiye yok30 Eylül 2025 Salı 09:00
  • Düzgün; Süleyman Soylu ve Ahmet Erbaş’ın kendi inisiyatifleriyle adaya geldi30 Eylül 2025 Salı 08:40
  • Beş Kıbrıslı Rum’un Askeri Mahkeme’deki davası bugün görülecek30 Eylül 2025 Salı 08:30
  • Tel-Sen, 08.00-12.00 saatlerinde Telekomünikasyon Dairesi’nde uyarı grevi yapacak!30 Eylül 2025 Salı 08:27
  • Tatar’dan YDP etkinliğinde güçlü KKTC vurgusu!30 Eylül 2025 Salı 08:26
  • Yağmur bekleniyor30 Eylül 2025 Salı 08:25
  • Lefke’de Cittaslow Sunday’de Çocuklardan Doğa İçin Anlamlı Katkı30 Eylül 2025 Salı 08:15
  • 16 yaşındaki Ayşe Hayat Yazar aranıyor30 Eylül 2025 Salı 08:01
  • Dağyolunda ölümlü kaza!30 Eylül 2025 Salı 08:00
  • Lefkoşa’da bazı bölgelere yarın 6 saat elektrik verilemeyecek29 Eylül 2025 Pazartesi 15:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti