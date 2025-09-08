Gürsel Tekin, polis eşliğinde CHP İl Başkanlığı binasına girdi, CHP yönetimi binayı kapatma kararı aldı

Cumhuriyet Halk Partisi, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yapılan başvuru kapsamında, Olağanüstü İstanbul İl Kongresini yapıp, yeni İl Başkanı ve Yönetimi seçilene kadar, İl Başkanı Özgür Çelik'in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresini İstanbul Valiliği ve Yargıtay'a bildirdi.

İl başkanlığı binasının Genel Başkan'ın çalışma ofisi olarak kullanacağı belirtildi.

Gürsel Tekin kapıya polis eşliğinde yürüdükten sonra bir süre lobide bekledi.

Tekin'in bina içinde CHP'nin Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile görüştüğüne dair görüntüler yansıdı.

İl Başkanlığı içinden açıklama yapan Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ise "Biz burayı teslim etmeyeceğiz" dedi.

Gürsel Tekin içeri girmeden önce bina yakınında yaptığı basın açıklamasında, binaya girip girmeyeceği sorusuna "Elbette gireceğiz" yanıtını vermişti.

Tekin "Bugüne kadar yaşanan bu sorunun hiçbir parçasında yokuz" dedi. "Biz kayyum falan değiliz. Kayyum Esenyurt'ta, Şişli'de" diye ekledi.

Tekin, partinin kurumsal kimliğini korumak için her şeyi yapacaklarını söyledi.

Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talebi ile ilgili sorulara da yanıt verdi.

Özel'den dönüş olmayınca Kılıçdaroğlu ile de görüşme ihtiyacı görmediğini söyledi.

Tekin, il başkanlığı ile ilgili "O bina hepimize yeter" sözlerini yineledi.

Basın toplantısı sırasında başına su şisesi isabet eden Tekin, "Hiç sorun değil" dedi.

Tekin basın toplantısı sırasında karşı slogan atan kalabalığın hiçbirinin CHP'li olmadığını savundu.

Tekin kendisiyle birlikte il başkanlığına atanan heyetin de tehdit aldığını söyledi.

Tekin basın toplantısını heyetin diğer iki üyesi Zeki Şen ve Erkan Narsap ile birlikte yaptı.

Atanan heyetin diğer iki üyesi Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz görevi reddetmişti.

Tekin sabah saatlerinde yaptığı açıklamalarda binaya gelmesiyle ilgili "İçişleri Bakanlığı'nı aradım. Gerekli hassasiyeti göstereceklerini söylediler" demişti.

'Baba evine gideceğiz'

CHP'lilerin 7 Eylül akşamı il binası önünde toplanması ve polisin binayı barikatlarla çevrelemesinin ardından Tekin'den konuya dair farklı açıklamalar gelmişti.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk, Tekin'in İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Davut Gül ile görüşerek polisin bina önünden çekilmesini talep ettiğini aktardı.

Siyasetçiye yakın kaynaklar BBC Türkçe'ye Tekin'in gün içinde bir basın açıklaması yapacağını, sonra da CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gideceğini söyledi.

Tekin'in daha sonra yaptığı açıklamalar da bu yönde oldu.

Gürsel Tekin, T24'ten Can Öztürk'e yaptığı açıklamalarda il başkanlığına gitmeyeceği iddialarını şu ifadelerle yalanladı:

"Bu haberler yalandır, hepsi fitne-fesat bugün baba evine gideceğiz. Hatta il başkanlığına gitmeden önce bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Bu toplantı binaya yakın bir yerde olacak ama konumunu az sonra duyuracağız."

T24'e göre Tekin, Yerlikaya ve Gül ile yaptığı görüşmelere istinaden "Ben polis olan bir yere bu şekilde girmeyeceğimi belirttim. Ancak bugün il başkanlığımızda baba evimizde olacağız, herkesi çatlatacağız" diye konuştu.