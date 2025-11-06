  • BIST 10973.94
Harmancı: Bu topraklara emanet edilen 9 yaşındaki bir çiçek ihmaller zincirinde solup gitti

Harmancı: Bu topraklara emanet edilen 9 yaşındaki bir çiçek ihmaller zincirinde solup gitti

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, 9 yaşındaki Chinyere Olivia Ojoagu’nun hastanede yaşamını yitirmesine tepki göstererek, “Bu ölümler tesadüf mü? Hiçbir yetkilide sorumluluk duygusu uyandırmıyor mu bu kayıplar?” dedi.
Harmancı: Bu topraklara emanet edilen 9 yaşındaki bir çiçek ihmaller zincirinde solup gitti

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, 9 yaşındaki Chinyere Olivia Ojoagu’nun hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşananlara sert tepki gösterdi.

Harmancı, “Bu topraklara emanet edilen 9 yaşındaki bir çiçek, ailesinin en kıymetli elması Chinyere Olivia Ojoagu, ihmaller zincirinde solup gitti. Hayatını bizlere teslim eden bu minik yürek, hastane koridorlarında kayboldu, bu coğrafyada soğuk bir toprağa dönüştü” ifadelerini kullandı.

“Alkollü mama skandalında kaybettiğimiz bebekten, günlerce travma yaşayan ailelere, ilaç krizlerinde eriyen umutlara; şimdi de Chinyere… Bu ölümler tesadüf mü? Hiçbir yetkilide sorumluluk duygusu uyandırmıyor mu bu kayıplar?” diye soran Harmancı, yöneticilere vicdan çağrısı yaptı.

“Demokrasi sadece sandık değil; demokrasi, her çocuğun hayatını koruyan kurumların, her bakanın, her müdürün, her belediye başkanının halka hesap verdiği şeffaflıktır!” diyen Harmancı, geçmişteki alkollü mama soruşturmasını hatırlatarak, “Chinyere’nin dosyası da mı karanlığa gömülecek?” diye sordu.

Harmancı paylaşımında, “Kaç çocuk daha feda edilecek bu çürümüş sisteme? Yeter! İstifa etmeyeceksiniz biliyoruz, siz de yakında gidiyorsunuz. Yerine geleceklerin hesap sorma ödevi vardır ve kararlıyız. Chinyere’nin sesi olup haykırmalıyız. Bu emanetlere ihanet edenler yargılanana dek görevliyiz. Ruhun şad olsun minik melek…” ifadelerine yer verdi.

