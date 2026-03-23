Hasan Erçakıca: Seçim Haziran geçmeden olacak

Hükümet seçim kapanına girdi. Haziran ayına kadar oluşacak hayat pahalılığının %50 olmasından korktular ve ilk üç aylık artışı maaşlara yansıtarak sonrasını dondurma kararı aldılar. Pahalılığı baskı altına alacak tedbirler yerine eldeki kaynakları maaş artışı için kullanmayı tercih ettiler. İster istemez asgari ücreti de artıracaklar.

Bundan sonra akaryakıt fiyatları sürekli artacak. Maaş ve ücret artışları da pahalılık artışına yerel bir ivme katacak ve her şeyin fiyatı sürekli yükselecek.

Hükümet hesabını yıllık maaş ödemelerinden altı milyar TL tasarruf yapma üzerine kurdu ama bunun kurtuluş olacağını sanmıyorum. Her şey pahalı hale geldikçe hükümet maaş ödemekte de zorlanacak. Artan pahalılığa karşılık maaşların yerinde sayması huzursuzluğu da körükleyecek. Protestolar ve grevler yaygınlaşacak.

Yaşanacakları şimdiden öngörebiliyorlar mı bilmiyorum. Öngörebiliyorlarsa en erken zamanda seçime gitmeyi de planlamış olmalıdırlar.

Aklıma Haziran geliyor ama YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın “yayla sendromu” var. Türkiye kökenli seçmenlerin bir kısmı Haziran ayı itibarıyla Türkiye’de yaylaya gidiyor. Bu kaygı ağır basarsa seçim, yayla mevsiminden önce, Mayıs sonu veya Haziran ayı gibi yapılıp bitirilmiş olacak.

Savaş ortamında seçim yapmanın hükümet partilerinin işini kolaylaştıracağını da düşünmeleri gerekiyor. Böyle ortamlarda alternatif projeleri veya geleceğe ilişkin hayalleri konuşmak oldukça zor oluyor. Bu dönemde yapılacak seçimde tek konu güvenlik olacak. Hükümet partileri Türkiye ile ilişkilerini ön plana çıkararak bu konuda etkili söylemler geliştirebileceklerini düşünmeye başlamış olmalıdırlar. Bu da seçime daha kolay karar vermelerini sağlayacak.

Biliyorum; Türkiye hükümeti ile yapılan değerlendirmelerde seçim tarihi olarak Ekim ayı üzerinde durulmuştu. Olmazsa Eylül sonu diye de konuşuluyordu. Tayyip beyin huzurunda yapılan bu değerlendirmeden dönmek nasıl olacak bilmiyorum ama seçimin Ekim ayına kalmasının hükümetteki partilerin işine gelmeyeceği de çok açık bir şekilde ortada.

Türbülansa yakalandık. Eski kararlara takılıp kalmayacaklar. Bir yolunu bulacaklar ve Haziran’dan önce bu seçimi yapacaklar.

Kaynak: VeKıbrıs
