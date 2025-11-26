Hava bugün nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin 25 Kasım – 01 Aralık 2025 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinin Alçak Basınç Sistemi ile serin ve nemli havanın etkisinde kalması bekleniyor.
Raporda, 26 Kasım Çarşamba günü hava durumunun parçalı bulutlu olacağı belirtildi.
Açıklamada, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 23–26°C, sahillerde ise 19–22°C dolaylarında seyredeceği kaydedildi.
Rüzgârın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği bildirildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.