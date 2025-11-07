  • BIST 10962.35
Holguin’in, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile 5 Aralık’ta, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile ise 6 Aralık’ta bir araya geleceği bildirildi.
Holguin Aralık’ta ada’da: Liderlerle görüşme takvimi netleşiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in 4-12 Aralık  tarihleri arasında adada bulunmasının beklendiğini kaydedildi.

Fileleftheros gazetesi Holguin’in liderlerle 5 ve 6 Aralık 'ta görüşeceğini yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 6 Aralık Cumartesi günü Holguin’le görüşeceğini yazan gazete, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın açıkladığı üzere, Erhürman-Holguin görüşmesinin ise 5 Aralık tarihinde gerçekleşeceğini kaydetti.

Haravgi gazetesi ise Hristodulidis’in ofisi tarafından dün yapılan açıklamaya atıfta bulunarak, Rum Yönetimi'nin  Holguin’in adaya yapacağı ziyaretle ilgili önerdiği yeni tarihe olumlu yanıt verdiğini yazdı.

Gazete haberinde Rum hükümet sözcüsü Konstantinos Letimbiotis'in Rum Yönetimi’nin uluslararası temaslarla ilgili protokole saygı duyulmasını istediği için,  BM’den konuya ilişkin açıklama beklendiğini söylediğine yer verdi.

Holguin’in bir dizi ziyaret için bu hafta adayı ziyaret etmesinin beklendiğini ancak ziyaretin yeniden planlandığını dile getiren Letimbiotis, Hristodulidis’in programına göre bu yeniden düzenlemeye neredeyse hemen yanıt verdiklerini ve BM'den konuya ilişkin somut açıklamalar beklendiğini yineledi.

"KKTC’deki Rum mallarının gasp edilmesiyle" ilgili olarak eski Kıbrıslı Türk sendikacı Şener Elcil aleyhinde Rum polisine yapılan şikâyet konusunda ise Letimbiotis, davanın yargıya intikal ettiğini ve hükümetin bununla ilgili açıklama yapmayacağını söyledi.

Letimbiotis "KKTC'deki Rum mallarının gasp edilmesinin" Rum Yönetimi için ciddi bir sorun olduğunu belirterek bunun 51 yıldır, var olduğu ileri sürdüğü Türk işgalinin bir sonucu olarak olarak  insan hakları ihlali olduğunu ileri sürdü.

Bu konuyla ilgili mahkûmiyet kararları olduğunu belirten Letimbiotis, Türkiye’nin bu konuyu ileri sürülen kolonizasyona paralel bir araç olarak kullanmaya çalıştığı iddasında bulundu.

