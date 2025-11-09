  • BIST 10924.53
  • Altın 5429.936
  • Dolar 42.2029
  • Euro 48.8609
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKeltlerden Azteklere: Cadılar Bayramı'nın kökenleri

Hükümet Salı günü Ankara yolcusu

» »
Üstel ve hükümet ortakları Salı günü Ankara’ya gidiyor
Hükümet Salı günü Ankara yolcusu

Başbakan Ünal Üstel ve hükümet ortakları Salı günü Ankara’ya gidiyor. Ziyaretin gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonraki ilk ziyaret olduğunu belirten kaynaklar bu bağlamda önemli kararların alınabileceğini kaydettiler.

Başbakan Ünal Üstel, hükümet ortakları ile birlikte Salı günü Ankara’ya resmi temaslarda bulunmak üzere gidiyor. Üstel’e, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu eşlik edecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis Genel Kurulu yarın yasama ve denetim göreviyle toplanacak09 Kasım 2025 Pazar 17:10
  • Zeki Çeler: “Kimse kimsenin haysiyetine uluorta çamur atamaz”09 Kasım 2025 Pazar 14:36
  • Atatürk 87'nci ölüm yıl dönümünde KKTC'de de törenlerle anılacak09 Kasım 2025 Pazar 12:10
  • Erhürman: “Silahlanma Adada Çözüm Atmosferine Hizmet Etmez”09 Kasım 2025 Pazar 12:08
  • Hürrem Tulga: Zeytin yağı ihracı için rekabet gücü düşük, mekanizasyon ve sulamaya yatırım şart09 Kasım 2025 Pazar 10:52
  • ISSB: “Fiber altyapı ihalesiz verilemez; toplumun bilme hakkı vardır”09 Kasım 2025 Pazar 10:36
  • Sıla Usar İncirli: “CTP’yi güçlü bir şekilde iktidara taşımak için hazırız”09 Kasım 2025 Pazar 10:34
  • Dr. Vaiz'den kalp krizi belirtilerine yönelik uyarı: En kısa sürede sağlık merkezine başvurun08 Kasım 2025 Cumartesi 22:48
  • Erhürman, Azerbaycan Zafer Günü'nü kutladı08 Kasım 2025 Cumartesi 19:57
  • Tehlikeli yolculuğa polisten ceza geldi08 Kasım 2025 Cumartesi 19:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti