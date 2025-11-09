Hükümet Salı günü Ankara yolcusu

Başbakan Ünal Üstel ve hükümet ortakları Salı günü Ankara’ya gidiyor. Ziyaretin gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonraki ilk ziyaret olduğunu belirten kaynaklar bu bağlamda önemli kararların alınabileceğini kaydettiler.

Başbakan Ünal Üstel, hükümet ortakları ile birlikte Salı günü Ankara’ya resmi temaslarda bulunmak üzere gidiyor. Üstel’e, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu eşlik edecek.