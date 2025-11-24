"Huzur Operasyonu" bilançosu 59 Tutuklu ,1492'ye dava!
53 kaçak yakalandı, 160 araç trafikten men edildi 480 araç sürücüsü rapor edildi, 523kişi yasal hız sınırını aştığı için aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı...
